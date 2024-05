Incidente durante le proteste in Georgia. Hanno bruciato le bandiere

“Questo è un messaggio per Bidzina Ivanishvili”, hanno detto i partecipanti alla protesta. Ivanishvili è il leader non ufficiale del partito al governo Sogno georgiano e attualmente ricopre il ruolo di presidente onorario del partito. Infatti, come sostengono esperti e semplici georgiani, Ivanishvili è “la persona più influente del Paese” e prende tutte le decisioni più importanti.

La protesta di sabato davanti al Parlamento georgiano ha raccolto un numero inferiore di manifestanti rispetto alle manifestazioni precedenti, ma i partecipanti hanno sottolineato che “le autorità non li aspetteranno” e che le proteste si intensificheranno nuovamente. Tra coloro che sono scesi in piazza a Tbilisi: studenti e operatori sanitari.

Continua l’articolo sotto il video



Sabato il presidente Salome Zurabishvili ha posto il veto alla controversa legge sugli agenti stranieri, causa di proteste di massa che durano da più di un mese.

Il partito al potere ha abbastanza voti per annullare il veto presidenziale.

Zurabishvili aveva precedentemente indicato che il suo potere di veto sarebbe stato la “voce del popolo”. Ha inoltre respinto categoricamente la proposta del primo ministro Irakli Kobachidze sulla possibilità di apportare eventuali modifiche al progetto di legge nella fase di veto presidenziale. Secondo Zurabishvili “l’intera legge deve essere ritirata”.

I media georgiani hanno riferito sabato che la polizia aveva convocato alcuni attivisti e oppositori per interrogarli in relazione alle proteste. Inoltre, ci sono ulteriori informazioni su attivisti picchiati da “perpetratori sconosciuti”, nonché una campagna di intimidazione in corso attraverso telefonate minacciose.

Gli attivisti e i loro cari ricevono chiamate da numeri sconosciuti (spesso stranieri) contenenti minacce e richieste di smettere di manifestare.

Gli attivisti dell’opposizione Dato Kawatadze e Irakli Pavlenishvili hanno riferito di essere stati picchiati. Un altro padre dell’opposizione, Lasha Barulawa, è stato portato in ospedale dopo aver ricevuto una telefonata che minacciava di uccidere suo figlio.