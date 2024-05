Partiamo però da quello più commentato, ovvero la perdita del fucile di precisione BOR da parte dei giocatori di WOT.

Il fucile da cecchino BOR pesa sette chilogrammi ed è lungo più di un metro. Un pezzo di attrezzatura. Come hanno potuto perderlo i veterani? Va notato che questa non è la prima arma persa da WOT. Questa volta si è svolto durante il ciclo di allenamenti sabato-domenica sul campo di allenamento di Tczew.

Tuttavia, solo lunedì il comando del reggimento Pomerania ha scoperto che la custodia di un’arma aveva uno strano bagliore. Fu aperta e risultò vuota come una tomba appena scavata. Un gran numero di armi acquistate da civili sono scomparse.

La ricerca è iniziata. Il campo di allenamento è chiuso. Le pale furono messe in moto. Alla ricerca di armi, WOT ha scavato il luogo di addestramento come un giardino in primavera, perché una delle ipotesi su come l’arma avrebbe potuto essere “sbagliata” era la seguente: I soldati seppellivano le armi mentre scavavano trincee come parte del loro addestramento. Da un lato hanno scavato coraggiosamente, dall’altro lo hanno seppellito. Tuttavia, gli scavi dei ricercatori non hanno prodotto risultati.

La seconda ipotesi è che il modo in cui l’arma possa essere scomparsa è più scioccante perché rivela la totale apatia e incoscienza dell’atteggiamento dei soldati nei confronti delle norme e delle procedure militari. In primo luogo, durante le esercitazioni “territoriali” a rotazione, il comandante della compagnia non è con loro, sebbene sia responsabile dei suoi soldati e del suo equipaggiamento.

La storia, come la raccontano i nostri interlocutori, sarebbe potuta andare così: i soldati, senza che il loro comandante se ne accorgesse, decisero di “semplificare” la loro vita e, invece di “portare” un’arma pesante sul campo di addestramento, se la abbandonarono. Una stella militare. Proprio in quel momento, i giovani di una vicina classe in uniforme hanno fatto irruzione e “si sono presi cura” dell’arma abbandonata.