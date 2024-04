Grande giornata per gli attori polacchi. Spettacolo del Lione, campionato italiano del Perugia

La lotta per il Campionato Italiano di Pallavolo in questa stagione è stata accanita. Dopo una stagione lunga e faticosa Sir Souza Fem Perugia, insieme a Kamil Semeniuk e Wilfredo León del secondo posto, si è qualificato per le qualificazioni.. A quel tempo nessuno nel club parlava ad alta voce della possibilità di vincere il campionato.

Nei quarti di finale il Perugia batte subito il Verona Ha vinto tre partite velocemente. In semifinale la squadra del Power Volley Milano aspettava Leon e compagni. Questa volta non è stato facile per il Perugia. Dopo due partite, le due squadre hanno ottenuto una vittoria ciascuna. Perugia vinse i due impegni successivi.

Lotta accanita nella finale. Perugia e Monza hanno mostrato una pallavolo ai massimi livelli

Per la sorpresa dei tifosi italiani, non è stato il Trentino, la squadra di punta della stagione regolare, ad arrivare in finale Menta fero volie monza. Nella quinta partita decisiva, il Monza ha battuto il Trentino 3-2. Camille Semeniuk e Wilfredo Leon Hanno dato il massimo in finale per regalare ai tifosi l'ambito secondo scudetto italiano della storia.

Dopo le prime due parti dell'ultima serie, Perugia e Monza hanno ottenuto una vittoria ciascuna. Semenyuk e Lione hanno preso il comando nel terzo incontro. Domenica hanno raggiunto il loro obiettivo, hanno vinto dopo una dura battaglia 3:1 e possono festeggiare il campionato italiano. di nuovo Leon ha mostrato una grande prestazione e ha regalato alla sua squadra ben 25 punti.

Il Monza ha iniziato meglio la partita, vincendo nettamente al 25:19. Nonostante nel terzo set i padroni di casa avessero già vinto 23:21, Perugia è passata in vantaggio con un pareggio 23:23, e dopo poco ha aggiunto altri due punti e ha vinto. Il punteggio è 1-1 e c'è la sensazione che i ragazzi di Angelo Lorenzetti possano vincere il titolo. READ Iga Świątek suona l'allarme. Il tennis è rotto. Sta arrivando una rivoluzione completa

Lione e Semenyuk sono campioni d'Italia! Premiazione delle medaglie dopo la finale di SuperLega. video/PulsatSport/PulsatSport

Wilfredo Leone è l'eroe di Perugia. Ha aiutato il polacco a vincere il campionato italiano

Nel terzo girone nessuna delle due squadre è riuscita a far pendere la bilancia della vittoria a favore della propria squadra, anche se gli ospiti erano già in vantaggio con 24:20. Grazie ad una posizione difensiva eroica, il vantaggio del Monza si è esteso fino a 24:24 e hanno dovuto giocare nelle proprie mani. Tutto lo sforzo è stato vano perché Perugia ha vinto nel tempo di 27:25 e ha aggiunto un altro set al suo conto.

Quest'ultimo gruppo era sotto il controllo di Sir Souza di Perugia. I giocatori di pallavolo hanno giocato con un livello di concentrazione sorprendente e hanno ottenuto la vittoria fino alla fine. Dopo l'attacco di Kamil Semenyuk, il tabellone segnava 25:20, ei giocatori del Perugia potevano lanciarsi l'uno contro l'altro in uno stato di folle felicità. Il secondo campionato italiano della storia del club diventa realtà.