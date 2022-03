Polonia-Svezia: che partita, che emozione

Fino al 45′ è stata una delle migliori prestazioni della nazionale negli ultimi anni. I giocatori di pallamano polacchi hanno tratto conclusioni dal recente pestaggio e hanno seriamente minacciato i campioni d’Europa di Svezia.

Marcin Gorzinski

Marco 17 2022, 21:35



WP SportoweFakty / Sebastian Maciejko / Nella foto: Przemysław Krajewski



Due mesi fa, durante Euro 2022, i polacchi stavano seguendo solo quando gli svedesi stavano conducendo una serie di contromisure, li hanno addirittura eliminati alle 28:18. L’allenatore Patrick Rumble ha ricevuto molto materiale da analizzare e ha elaborato con cura il piano della partita, che questa volta (quasi) ha preparato.

Innanzitutto, i polacchi hanno evitato a lungo un così gran numero di errori, che – come lo chiamava Mukhtar – è stato un suicidio sportivo con un concorrente di questa classe da campioni d’Europa. Nei primi 30 minuti Piao Ziruni non è stato rimproverato da un contrattacco. La difesa ha funzionato bene e i dirigenti svedesi non hanno fatto in tempo a partire, perché in emergenza c’era Adam Morawski in porta. Il fuoriclasse dell’Orlen Arena si è sentito un pesce nell’acqua, ha preso due rigori prima dell’intervallo e ha fermato altri sette tiri. Non faceva differenza se fosse sdraiato in campo dopo il contrasto precedente, o se la sua difesa lo avesse aiutato un po’. Era un fantastico mezzo portiere.

Se non era molto colorato, i polacchi hanno impiegato molto tempo per confermare. Hanno segnato il primo gol solo all’ottavo minuto e si sono ripresi più volte da Peter Johansson, ma poi è stato molto meglio. La palla ha raggiunto la ruota, Szymon Działakiewicz ha accelerato dopo una partenza lenta. Lo abbiamo osservato con particolare interesse, perché dopo gli infortuni di Rafai Przybylski e Michai Daszyk, stava sostenendo l’esame di maturità in nazionale. Nel tempo, ha iniziato a penetrare dinamicamente nella difesa e ad aprire il percorso circolare verso la porta.

Guarda il video: L’ex star dello sport fa del suo meglio in uno spettacolo di danza. Lo fa

Se il punteggio sembrava promettente dopo il primo tempo, erano circa 40 minuti entusiasmanti. Jacob Skrzenyarz ha segnato la rete in grande stile, rompendo uno sbocco così eccezionale come Humpus One, ei polacchi hanno sfruttato quasi tutte le opportunità in attacco, incluso. Grazie al fidato Arkadiusz Moryta. A volte è stato fortunato come con il tiro di Michał Olejniczak, ma il vantaggio di 18:14 ha alimentato la fiducia con grande successo.

Sebbene a volte i polacchi avessero grandi rivalità, alla fine i demoni si impossessarono di loro. Dawid Dawidzek ha sbagliato la grande terza posizione del circuito (subito dopo la quarta), ha sbagliato anche l’ala di guardia, lungo il percorso c’è stato anche un calcio di rigore per fallo di sostituzione. Gli svedesi con assi come Jim Gottfriedsson ricostruiscono il loro attacco ea 10 minuti dalla fine del match il match è iniziato come un nuovo inizio (20:20). Imbattuto con due rigori infranti, il giocatore del Flensburg ha messo a segno una manciata di assist di Gottfriedsson.

I campioni d’Europa hanno finalmente mostrato il loro livello e, come si addice agli svedesi a sangue freddo, hanno inferto colpi mortali. Niklas Ekberg e Jonathan Karlsbugaard hanno spogliato le loro illusioni, anche se la prestazione è stata davvero buona e con i polacchi che hanno fatto meglio alla fine, i favoriti erano contro il muro.

Brevi episodi degni di nota di due sms di 19 anni. Jakub Bedzekowski e Andrei Widomsky devono ancora uscire dal primo campionato e hanno avuto il loro primo incontro con i campioni d’Europa senza intoppi.

Polonia – Svezia 24:27 (12:11)

Polonia: Morawski, Skrzyniarz – Olejniczak 2, Walczak 2, Moryto 8, Krajewski 2, Działakiewicz 4, Dawydzik 1, Sićko 3, Czuwara 1, Syprzak 1, Będzikowski, Chrapkowski, Fedeczak, Piet.

Credi che i polacchi abbiano giocato una buona partita con gli svedesi?

E quindi

no Vota se vuoi vedere i risultati

Segnala un errore