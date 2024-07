Call for papers: Convegno Scientifico Nazionale: Forme di sterminio diretto in Pomerania sotto l’occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale (presentazioni fino al 10 ottobre 2024) – Convegni scientifici – Istituto della Memoria Nazionale

Scopo del convegno è tentare di riassumere lo stato attuale della ricerca in questo ambito, evidenziare esperienze e presentare quelle in ambiti di ricerca non ancora esplorati. È anche un’occasione per scambiare esperienze tra persone che rappresentano diverse comunità scientifiche, tra cui quelle storiche, mediche, giuridiche, psicologiche e sociali.

Quest’anno ricorrono 85 anni dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, uno dei conflitti più sanguinosi della storia umana. Dal settembre 1939 la Pomerania fu annessa illegalmente alla Germania, che attuò i presupposti politici multidimensionali della completa germanizzazione di questa regione. Uno degli elementi più importanti fu lo sterminio diretto della popolazione della regione. Questa operazione criminale fu portata avanti durante tutta la guerra. Lo scopo di questo convegno scientifico è provare a catturare questo fenomeno.

Problemi dettagliati (si prega di considerarli solo come suggerimenti):

Forme di sterminio diretto nella Pomerania occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale

Studi sulle attività degli Einsatzgruppen e degli Einsatzgruppen in Pomerania

Operazione “Tannenberg” in Pomerania

Sviluppo dell’eugenetica e dell’eutanasia tedesca, inclusa la procedura T4

Sterminio diretto nei campi di concentramento, nelle prigioni e nei campi di prigionia in Pomerania

Aspetti tecnici e statistici dei crimini tedeschi

Metodi e mezzi di distruzione

Nascondono tracce di crimini tedeschi

Topografia dei luoghi di sterminio diretto in Pomerania

Processo contro gli autori di crimini tedeschi in Pomerania dopo la fine della guerra

Sede del convegno: Centro Oblato per l’Educazione e la Cultura a Danzica, ul. Zabetanska 9/10

Lingua della conferenza: polacco

Discorsi: 20 minuti (computer portatile e proiettore multimediale a disposizione dei relatori), si prega di inviare in anticipo le presentazioni multimediali

Gli organizzatori si riservano il diritto di selezionare paper tra le proposte presentate. I relatori selezionati verranno informati dell’accettazione dei loro paper tramite e-mail. L’iscrizione al convegno si effettua utilizzando l’apposito modulo presente in allegato.

Scadenza per le domande: 10 ottobre 2024

Pubblicazione: gli articoli verranno pubblicati regolarmente dopo la conferenza come parte della serie Danzica Pomerania sotto l’occupazione tedesca 1939-1945T.4.

Gli organizzatori non addebitano alcun compenso per la conferenza e forniscono ai relatori vitto, alloggio e spese di viaggio gratuiti. I dipendenti IPN regolano la partecipazione alla conferenza come parte dei viaggi di lavoro.

Si prega di inviare richieste a: Dr. Marcin Owsinski (Museo di Stutthof): marcin.owsinski@stutthof.org