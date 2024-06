Peste tra i bambini. Sostanze chimiche provenienti dalla Cina direttamente nei polmoni

Oggi le sigarette usa e getta sono lo stimolante più popolare tra i giovani e, secondo una ricerca condotta in Polonia, l’80% di loro ha utilizzato la sigaretta elettronica almeno una volta. Studenti della scuola superiore. Anche se la vendita di sigarette elettroniche ai minorenni è vietata, anche i bambini delle scuole elementari non hanno problemi ad acquistarle.

Anche i bambini di dieci anni



Il professore è convinto che la sigaretta elettronica tra i bambini sia una vera epidemia. Krzysztof J. Filipiak, MD, Presidente dell’Associazione polacca per il progresso della medicina Medycyna XXI. Ciò è chiaramente dimostrato dai risultati dello studio PTPM condotto dal Professor Dr. L’ultimo studio di Filipiak esamina l’uso di prodotti a base di nicotina tra gli studenti delle scuole superiori di tutta la Polonia. – Si trattava di un gruppo rappresentativo accuratamente selezionato di entrambi i sessi, giovani delle grandi città e dei piccoli centri, 16-17 anni, per lo più studenti del secondo e terzo anno delle scuole superiori e delle scuole tecniche – dice il professore. Flipiac.

Gli intervistatori hanno chiesto agli studenti, tra gli altri: se avessero mai utilizzato un prodotto che rilascia nicotina: sigarette normali, sigarette elettroniche e prodotti per il riscaldamento del tabacco. Ben il 56% ha risposto affermativamente. studenti. – Ma questo non significa che lo abbiano fatto quando avevano 16 o 17 anni. Il 75% dei bambini ha avuto accesso per la prima volta a un prodotto a base di nicotina all’età di 15 anni, ma c’è stato anche chi lo ha provato quando aveva 12 o addirittura 10 anni. “Abbiamo sentito che anche gli adolescenti fumano sigarette elettroniche”, dice il professore. Filippina. La maggior parte dei giovani intervistati ha scelto per la prima volta la sigaretta elettronica (58%) rispetto alle sigarette tradizionali (40%) con la nicotina. Tra i giovani che fanno uso regolare di nicotina, il 78% usa sigarette elettroniche e solo il 22% fuma sigarette normali. – Ciò che è preoccupante è che tra coloro che usano la sigaretta elettronica, il 31% lo fa ogni giorno. Per fare un confronto: il 26% delle persone fuma sigarette normali ogni giorno. Poli adulti – aggiunge il professore. Flipiac.

Questi dati sono coerenti con quanto afferma Gaia, 15 anni, di una scuola secondaria pubblica di Varsavia. – Circa il 30% dei vaporizzatori della mia classe. persone, ma nelle classi superiori – più della metà. La maggior parte di loro lo fanno ogni giorno, ma c’è chi prova a fermarsi e poi ricomincia a farlo – dice Gaga. Adam Nick, specialista in dipendenze della Clinica Munar di Varsavia, conferma che l’uso della sigaretta elettronica tra gli adolescenti è comune. – Quasi il 100% dei giovani che vengono da noi con altri problemi, come fumare marijuana o bere alcolici, afferma che il loro terapista usa la sigaretta elettronica ogni giorno.

Anguria o gomma da masticare?



Per cosa stanno effettivamente svapando? – Perché lo fanno tutti, perché è bello, è un rito sociale – dice Tomek, uno studente liceale di 17 anni di Orsynov a Varsavia. – Alcune persone indossano addirittura gli EP su fasce speciali intorno al collo, e non lo nascondono – aggiunge Gaga. Non c’è niente di strano in questa necessità di infrangere le regole. – È così che i giovani si impegnano volontariamente in attività che considerano una falsa età adulta. “A scuola fumavamo sigarette dietro l’angolo, ma ora fumano sigarette elettroniche”, afferma Adam Nick.

L’80% delle persone ha utilizzato la sigaretta elettronica almeno una volta. Studenti delle scuole superiori – secondo una ricerca condotta in Polonia

Tomic sottolinea inoltre che il gusto di una sigaretta elettronica è importante. – Questo è evidente anche nella nostra ricerca – conferma il professore. Filippina. – Fino all’80% Alla domanda sul perché usano la sigaretta elettronica, i giovani hanno risposto: “Perché ha un buon sapore”. Secondo Medexpress, in Polonia sono in vendita più di 770 gusti di sigarette elettroniche usa e getta. La maggior parte ha un sapore dolce, ad esempio gomma da masticare, zucchero filato, gelato alla vaniglia o frutta. – Si tratta di prodotti rivolti ai bambini – spiega il professore. Flipiac.

C’è anche nicotina nelle sigarette elettroniche, ma i bambini non ne hanno affatto paura. La nicotina crea una forte dipendenza e quanto più bassa è l’età di insorgenza, tanto più forte è la dipendenza, afferma Adam Nick. La nicotina ha un potenziale di dipendenza perché influenza fortemente l’attività cerebrale. A basse dosi, come quelle somministrate tramite svapo, ha un effetto stimolante, aumentando leggermente la secrezione di adrenalina. Il bambino sente quindi un’ondata di energia, conforto e relax. Allo stesso tempo, la nicotina stimola il cosiddetto sistema della dopamina, associato alla sensazione di piacere. Quando iniziamo a stimolare artificialmente questo sistema, il cervello perde la capacità di regolare da solo i livelli di dopamina. Lo svapo cominciò ad essere associato al piacere e senza il “sbuffo” divenne più difficile da ottenere. – Da un punto di vista psicologico – anche se non ci sono ancora studi a riguardo – è anche più facile iniziare a cercare piacere in altre sostanze psicoattive – dice Adam Nick.

Prodotti chimici direttamente ai polmoni



Sebbene esistano sempre più ricerche sui danni alla salute associati all’uso delle sigarette elettroniche, queste sono ancora considerate meno pericolose rispetto alle sigarette vere. – In effetti, le sigarette elettroniche sono prive di sostanze di catrame altamente cancerose, ma questo non significa che siano salutari e parlarne come un’alternativa sicura alle sigarette tradizionali è un grande insulto – spiega il dottor Habb. Piotr Korzyński, pneumologo dell’Ospedale Clinico Universitario di Varsavia. I medici sono preoccupati per i danni al tratto respiratorio superiore e inferiore causati dall’inalazione dei vapori delle sigarette elettroniche aromatizzate. – Si tratta di un fenomeno nuovo ed è attualmente difficile dire qualcosa in modo inequivocabile sui danni a lungo termine che lo svapo può causare – afferma il dottor Korzynski.

Il problema più grande è che il contenuto fluido di questi dispositivi è solitamente completamente sconosciuto e non testato. – Potrebbe esserci di tutto, qualsiasi prodotto chimico proveniente dalla Cina, perché è così che vengono chiamati i prodotti usa e getta sul mercato polacco. Anche se le sigarette elettroniche contengono sostanze approvate per il consumo umano, ciò non significa che possano essere inalate impunemente, avverte uno pneumologo. Studi sull’epitelio che riveste le vie respiratorie hanno dimostrato che lo svapo ha un effetto irritante e provoca infiammazioni. L’inalazione di queste sostanze aggraverà il decorso dell’asma e di altre malattie respiratorie croniche, dice il medico. E il rischio di cancro ai polmoni? – Non esistono ancora studi conclusivi su questo argomento, ma penso che sia solo questione di tempo prima di conoscere gli effetti a lungo termine delle sigarette elettroniche, compreso il rischio di cancro o BPCO. Dovremmo portare nei nostri polmoni solo aria pulita, tutto il resto è potenzialmente tossico – spiega il dottor Korzynski.

Setaccio che perde



Le sigarette elettroniche sono ancora quasi sempre alla portata dei bambini. Il rapporto dell’Istituto per le previsioni e l’analisi economica mostra che nel 2023 in Polonia sono state vendute 100 milioni di sigarette elettroniche usa e getta, con un aumento del 208%. Più di un anno fa.

Anche se la normativa polacca le tratta alla stregua dei prodotti del tabacco, ossia non possono essere pubblicizzate o vendute ai minori, i venditori ignorano questo divieto più spesso di quanto non avvenga nel caso delle sigarette tradizionali. Da uno studio condotto dal team del Prof. Flipiak mostra che il 69% degli adolescenti acquista dispositivi elettronici in un negozio o in un chiosco. C’è uno scambio di informazioni tra gli studenti delle scuole superiori su dove possono acquistare le sigarette elettroniche. – Ho due chioschi affidabili a Varsavia, dove mi vendono sempre forniture usa e getta senza chiedere carta d’identità – dice lo studente delle scuole superiori Tomek. – Solo nei negozi di sigarette elettroniche viene verificata l’identità – aggiunge. È ancora possibile acquistare sigarette elettroniche online. A volte i bambini usano anche quello che viene chiamato snus, un sacchetto di nicotina che viene posizionato sotto il labbro inferiore o superiore. – Vendono snus ovunque, nei chioschi, nei negozi, e io lo compro da Shabaka – dice Tomek.

Nelle piccole città i bambini possono acquistare anche la sigaretta elettronica. – Nel nostro Paese nessuno venderà una sigaretta elettronica a un bambino della scuola elementare, tutti conoscono tutti – dice Barbara Michon, direttrice della scuola elementare del distretto di Sarnaki. Provincia della Mazovia. – Tuttavia, qualche anno fa, a volte vedevamo gli alunni delle medie e superiori fumare sigarette elettroniche nei bagni scolastici, quando le sigarette elettroniche erano popolari nella nostra scuola. Ho chiesto dove l’avevano preso e mi hanno risposto che l’aveva comprato un amico più grande – ricorda Barbara Michon. I bambini possono acquistare le sigarette elettroniche anche dai distributori automatici, come quelli che vendono snack e bevande. “Mi sono arrabbiato quando i miei due figli, di otto e nove anni, sono tornati da un campo di sci in montagna e hanno detto che i bambini compravano le sigarette elettroniche da questi distributori automatici”, dice il professore. Flipiac.

Oggi, il preside della scuola elementare di Sarnas, afferma che il problema del fumo tra gli studenti è molto ridotto. – Penso che il nostro sistema di sorveglianza sociale funzioni bene. In una città di 2.000 abitanti non è difficile individuare i fumatori minorenni e collaborare con i loro genitori per scoraggiarli dal farlo, afferma Barbara Michon. A Varsavia è facile per i giovani nascondersi. -Non fumiamo a scuola – dichiara Tomek. – Nella maggior parte dei casi usciamo da scuola durante una lunga pausa per bere qualcosa, anche se è vietato uscire dall’edificio scolastico. Gli insegnanti cercavano di acciuffare chi usciva a fumare, così scrivevano i loro nomi su un apposito cartello nel corridoio. Non ha funzionato – ride Tomek.

Come combattiamo questo? – Imporre un divieto generale sulla vendita dei prodotti del tabacco ai bambini, vietare la vendita nei distributori automatici e sensibilizzare sui danni di questi prodotti – dice il professore. Filippina. Il ministro della Sanità Isabella Leszczyna sta preparando una legge sul divieto totale della vendita di materiali di consumo aromatizzati in Polonia. Secondo l’annuncio del ministero, il divieto entrerà in vigore in autunno. La Cina lo ha introdotto molto tempo fa, ma ciò non le impedisce di inondare i mercati di tutto il mondo con prodotti usa e getta.

*I nomi di tutti gli eroi sono stati cambiati.