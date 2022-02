Pokemon Scarlett e Violet arriveranno su Switch entro la fine dell’anno

Sorpresa! c’è dell’altro Pokemon giochi su strada. In un evento live domenica mattina, The Pokémon Company ha introdotto due nuovi titoli: pokemon scarlatto E il Viola. I giochi dovrebbero essere rilasciati su Nintendo Switch alla fine del 2022 e il breve teaser sembrava reminiscenza di 2019 Pokemon Spada E il scudo. I giochi sono descritti come una “avventura open world” e lo sviluppatore Game Freak afferma che stanno “facendo un nuovo passo evolutivo in Pokemon Main Chain.” Puoi dare un’occhiata al nuovo antipasto nella foto qui sotto.

Ecco la descrizione ufficiale:

Gli istruttori possono esplorare un mondo aperto in cui diverse città senza confini si fondono perfettamente con la natura selvaggia. I Pokémon possono essere visti ovunque in questo mondo aperto: nel cielo, nel mare, per le strade. Come uno dei personaggi principali, gli allenatori salteranno in un mondo pokemon scarlatto E il Pokémon Violetta Per iniziare la loro avventura, avranno abiti diversi a seconda del gioco a cui stanno giocando. Gli Allenatori selezioneranno quindi lo Sprigatito, il Pokémon gatto erba, Fuecoco, il Pokémon Fuoco o Quaxly, il Pokémon papera come primo Pokémon compagno prima di mettersi in viaggio.

L’altra grande novità è quella Pokemon Leggende: Arceus, che è stato lanciato all’inizio di quest’anno, sta ricevendo un aggiornamento software chiamato “Dawn”. Sarà disponibile gratuitamente più tardi oggi e include una nuova missione investigativa. The Pokémon Company ha inoltre annunciato che sta realizzando una serie animata ambientata nell’area Hisui del gioco, che dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno.

Parte dell’annuncio era anche un grande aggiornamento in arrivo Pokemon andareE i mostri della regione di Alola – in cui è apparso per la prima volta Pokemon Sole E il mon Il gioco partirà dal 1 marzo. E il Gioco di battaglia competitivo pokemon unite Arriveranno anche alcune novità degne di nota, incluse le nuove battaglie più intense chiamate Fury Battles che verranno lanciate oggi. I giocatori che accedono ora riceveranno un’attrezzatura per il Pokémon Day in edizione limitata da indossare durante il gioco.