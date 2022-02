Elon Musk attiva Starlink in Ucraina

Elon Musk ha annunciato che Starlink è ora attivo in Ucraina Sabato, il vice primo ministro ucraino ha chiesto l’aiuto di un miliardario SpaceX Il paese assediato dai satelliti per le comunicazioni.

“Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina”, Musk ha twittato Circa 10 ore dopo aver chiamato i soccorsi. “Altre fermate in arrivo.”

La risposta è arrivata dopo la richiesta del vice primo ministro ucraino Mikhailo Fedorov, il controverso uomo d’affari delle stazioni Starlink.

“Elonmusk, mentre stai cercando di colonizzare Marte, la Russia sta cercando di occupare l’Ucraina! Mentre i tuoi missili stanno atterrando con successo dallo spazio, i missili russi stanno attaccando i civili ucraini!”, ha twittato Fedorov, che è anche il Ministero della Trasformazione Digitale del Paese, “Noi chiedi di fornire all’Ucraina stazioni Starlink e di rivolgerti a russi sani di mente affinché si alzino”.

Anche la risposta di Musk è arrivata come l’Ucraina Ha affrontato il terzo giorno di aggressione dalla Russia Le truppe hanno continuato il loro assalto a Kiev.

I satelliti Starlink stanno aumentando il servizio a banda larga in alcune parti del mondo e possono fornire collegamenti dati alle regioni dell’Ucraina che hanno perso l’accesso a Internet. Dadu Rovich/Reuters

Elon Musk ha annunciato l’attivazione di Starlink in Ucraina 10 ore dopo aver chiesto aiuto. Jim Watson/AFP tramite Getty Images

Attraverso SpaceX, Musk ha lanciato migliaia di satelliti Starlink nell’orbita terrestre, aumentando il servizio a banda larga in alcune parti del mondo. I satelliti aiutano a trasmettere rapidamente grandi quantità di informazioni in qualsiasi punto della Terra, evitando la necessità di cavi in ​​fibra ottica.

I satelliti possono fornire collegamenti dati alle aree dell’Ucraina che hanno perso l’accesso a Internet durante la guerra. Gli attacchi russi alle città dell’Ucraina hanno causato interruzioni di Internet in alcune parti del paese.

Russia Mercoledì è iniziata la guerra totale contro l’Ucraina Quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una “operazione militare speciale”.