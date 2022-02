Guerra Russia-Ucraina. L’esercito ucraino ha cambiato la tattica dei russi

Il personale ha detto che la Russia ha rallentato l’attacco. “Le colonne di equipaggiamento delle truppe russe hanno rallentato l’avanzata in profondità in Ucraina”, ha scritto lo staff.

Il personale ha detto che la Russia ha rallentato l’attacco. “Le colonne di equipaggiamento delle truppe russe hanno rallentato l’avanzata in profondità in Ucraina”, ha scritto lo staff. “Le truppe nemiche si fermano senza rifornimento e munizioni in modo tempestivo” – ha scritto.

Secondo il personale ucraino, l’organizzazione delle forze russe, per lo più giovani, è stanca delle precedenti esercitazioni militari, è di cattivo umore e di cattivo umore. La parte ucraina sostiene che ci sono casi di deportazione, rifiuto di prendere parte alla guerra contro l’Ucraina e schiavitù.

Invasione dell’Ucraina. “Uccidono i civili nelle grandi città”

La tattica principale delle operazioni degli invasori era catturare piccole città, villaggi e strade. A causa dell’opposizione degli ucraini, i russi non furono in grado di conquistare le grandi città. I dipendenti scrivono che l’obiettivo principale della Russia nel bloccare Kiev non è stato raggiunto.

“Gli occupanti russi stanno entrando nell’uso attivo di sabotatori e gruppi di spionaggio che distruggono le infrastrutture civili e uccidono civili nelle grandi città”, ha affermato lo staff.

“A dispetto delle disposizioni del diritto umanitario internazionale, l’occupante russo Vasilkov ha attaccato la stazione di servizio e distrutto il gasdotto di Kharkiv. Gli occupanti hanno attaccato insidiosamente gli appartamenti”, ha continuato.

Durante la giornata, i russi hanno attaccato Kiev e altre città con missili balistici e manovrabili e il personale ha affermato che stavano utilizzando aerei provenienti dal territorio della Crimea e della Bielorussia annesse.

Secondo lui, le perdite delle forze di occupazione alla fine del terzo giorno di occupazione armata: oltre 3.000. Persone e più di 200 prigionieri, 16 aerei, 18 elicotteri, 102 carri armati, più di 540 veicoli corazzati da combattimento di vario tipo, un sistema missilistico terra-aria BUK, più di 20 auto.

Comandante: Abbiamo abbattuto un missile lanciato dalla Bielorussia verso Kiev

Abbiamo abbattuto un missile di manovra lanciato dalla Bielorussia verso Kiev e domenica mattina abbiamo informato il comandante delle forze armate ucraine, il generale Valery Zalushny.

“Le forze armate ucraine hanno sparato un missile di manovra sparato da una bomba Tu-22 dalla Bielorussia verso la capitale ucraina pochi minuti fa”, ha scritto domenica mattina il generale Załużny su Facebook.

“Questo è un altro crimine di guerra della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa”, ha detto.

Esercito: abbiamo preso circa 200 prigionieri di guerra russi; Li trattiamo in conformità con la Convenzione di Ginevra

Abbiamo preso circa 200 prigionieri di guerra russi e li stiamo trattando secondo l’accordo di Ginevra, possono chiamare i loro genitori, ha detto alla Galileus Web il generale Boris Kremeneky, coordinatore militare dell’ambasciata ucraina a Washington.

– Alcuni dei soldati russi catturati avevano 19 anni, alcuni di loro non addestrati e mal equipaggiati – ha detto il generale ucraino in una conferenza stampa a Washington. Ha sottolineato che hanno accesso a cibo e bevande e sono trattati in conformità con il diritto umanitario internazionale.

La CNN sottolinea che la stazione non è stata in grado di verificare in modo indipendente le affermazioni dei militari.

Kremenetsky ha detto che stava lavorando a stretto contatto con il Pentagono, ma che l’Ucraina aveva ancora bisogno di assistenza militare.

– Abbiamo un elenco dei requisiti più importanti (…) Ti assicuro che quanto abbiamo già ricevuto è stato utilizzato correttamente – ha sottolineato.