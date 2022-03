Ben 3,5mila persone sono state arrestate domenica in Russia per aver combattuto contro la guerra

Secondo varie fonti, domenica tra 2,5 e 3,5 mila persone sono state detenute nelle città russe per aver partecipato alle proteste contro l’occupazione russa dell’Ucraina.









La polizia russa ha arrestato i manifestanti a San Pietroburgo

/Anatoly Maltsev /PAP/EPA



Il portale OWD-Info, che monitora la repressione politica in Russia, ha annunciato domenica che almeno 2.577 persone sono state detenute in 49 città russe per aver partecipato a proteste militari. Il numero effettivo sarà più alto.

La Reuters, citando Toss, ha detto che la polizia ha arrestato circa 3,5 mila persone. 1,7 mila persone compreso. 750 a Mosca e San Pietroburgo.

Le informazioni fornite da OWD-Info mostrano le disposizioni per il 15.12 in Polonia.

Secondo il portale, 10.946 persone sono state detenute in Russia dal 24 febbraio, quando è iniziata l’occupazione russa dell’Ucraina.