Medvedev ha rivelato perché ha rimosso la bandiera russa. Le sue parole alimentano il pensiero

Danio Medvedev ha rimosso la bandiera russa dal suo profilo Instagram, ma il tennista spera che questa sia una soluzione temporanea.

Peter Bubacowski

Marco 06 2022, 20:12



PAP / EPA / ALESSANDRO DI MARCO / Nella foto: Danio Mediodio



Dopo l’invasione russa dell’Ucraina (iniziata il 24 febbraio), Danio Medvedev si è sbarazzato della bandiera russa dai suoi account sui social media (più qui). Il leader dell’ATP ha confermato in un’intervista a Reuters che – ecco la citazione: “Io sono con la pace”.

Come si è scoperto, forse il gesto del tennista non aveva nulla a che fare con la condanna delle azioni militari del regime di Vladimir Putin in Ucraina. In precedenza, molte persone pensavano che fosse una forma di protesta.

Ora, in un’intervista con RIA Novosti, il 26enne Medvedev ha spiegato le vere ragioni del suo comportamento.

Guarda il video: scene animate dalla metropolitana di Kiev. Gli ucraini sono stati visitati dal sindaco della città

La nostra missione è sviluppare il tennis in tutto il mondo ed è per questo che dobbiamo partecipare ai tornei. Per ora, l’unico modo per farlo è competere sotto lo stendardo dell’ATP e mi atterrò a quella regola. Spero che questa sia una soluzione temporanea. Sto aspettando il momento in cui potrò tornare al gioco per la Russia – ha spiegato la star dello stadio, citando il portale sport-express.ru.

L’ATP e la Women’s Tennis Association (WTA) hanno annunciato martedì (1 marzo) che gli atleti russi sarebbero stati ammessi alle competizioni solo sotto la bandiera neutra. Dopo questa decisione, Medvedev e un’altra tennista russa, Karen Khachanov, hanno rimosso le bandiere russe dai loro profili sui social media.

uno sguardo:

Un gesto eloquente per il vicecampione olimpico. Ha seguito le orme di Medvedev

Guarda le partite di Iga Świątek su CANAL + e su canalplus.com

Segnala un errore