La scienza degli archi: come appare il girone del campionato NCAA dopo una giornata caotica in cui ha perso sei delle prime sette teste di serie

So che non ti aspettavi una nuova diapositiva domenica, ma nessuno si aspettava di perdere neanche sei dei primi sette. L’unica squadra tra le prime sette a vincere ha battuto una delle altre sei Baylor Esportare Kansas Ha sostituito Jayhawks sulla linea superiore della prua. Tutte e sei le squadre perdenti Erano sulla strada a. Il sabato.

altro seme numero 1, GonzagaE il Arizona E il Auburn Ha anche perso, ma solo la classifica tra questi tre è cambiata. A volte, quando tutti perdono, nessuno perde. Al-Zajz è ancora al primo posto assoluto, ma i Wildcats caddero sotto i Tigers perché erano l’unica squadra di questo gruppo a perdere contro una squadra che non si contendeva un posto nell’arco. L’Arizona ha perso Colorado 79-63.

Questa è la prima volta che ricordo le mie quattro sconfitte numero uno attualmente in classifica nello stesso giorno o anche nello stesso fine settimana. So che è la prima volta Sette dei primi 10 dell’AP hanno perso tutti lo stesso giorno.

Staffe di semi superiori

cosa è cambiato

Il rimescolamento è già iniziato sulla linea n. 2, dove Kentucky E il Bordeaux È caduto ed è stato sostituito dal Great Eastern Champion Provvidenza E l’attuale leader dei Big Ten Wisconsin. I Boilermakers e i Badgers si incontrano a Madison, nel Wisconsin, martedì sera.

Villanova Vai alla riga 3 e Tennessee È salito in cima alla quarta classifica, ma al momento è squalificato perché le due squadre sono direttamente davanti a Vols, Wildcats e Tecnologia del TexasTutti loro hanno battuto il Tennessee. Il presidente del comitato di selezione, Tom Burnett, ha detto la scorsa settimana, durante l’arco di rivelazione, che mostra se le squadre sono una accanto all’altra in classifica da 1 a 68, quindi i punteggi diretti, se esistono, saranno probabilmente determinanti. fattore in classifica. di quelle differenze.

Anche il Tennessee è un po’ indietro a causa del fatto che sono arrivate le loro migliori vittorie casalinghe. Tuttavia, i Vols non hanno vinto in trasferta contro una squadra nell’arco Carolina del Nord È la prima squadra ad uscire. Il Tennessee ha battuto Tar Heel in campo neutro.

Vicino alla parte inferiore della tribuna, troverai tutte le squadre ACC dopo duca che sono allo studio per il campo. Notre Dame È il seme più alto del gruppo come seme numero 9. Miami È il seme numero 11, mentre Sveglia Foresta Tra le ultime squadre dell’arco.

La perdita fa male a Loyola

La Loyola Chicago è uscita da parentesi dopo aver perso Iowa settentrionale per concludere la stagione regolare. I Ramblers hanno terminato il match di difesa dei Panthers alla Missouri Valley Conference e sarebbero stati il ​​seme n. 2 su Arch Madness.

MVC è una delle 10 conferenze che hanno già terminato le loro stagioni regolari e inizieranno le sessioni della conferenza la prossima settimana. La Southern Conference conclude oggi la sua stagione regolare e la Colonial lunedì.

Venerdì ho detto che gli aggiornamenti giornalieri per l’arco inizieranno lunedì. È iniziato con un giorno di anticipo, ma d’ora in poi l’arco verrà aggiornato quotidianamente, se ci saranno modifiche