Ora Cyberpunk 2077 non inizierà a riprodurre lettori PS4 di proprietà del disco

Vieni su PS4 Film Cyberpunk 2077Lavora con me qui. foto : CD Project Red / Sony / Kotaku

Film Cyberpunk 2077‘S Viene finalmente rilasciata la versione di nuova generazione Questa settimana dopo mesi di ritardi. Va bene se stai usando PlayStation 5, Soprattutto per il tocco, ma la riedizione ha anche risolto innumerevoli bug con l’enorme patch da 50 GB. Non tutti si stanno godendo il nuovo aggiornamento, anche se i possessori di PlayStation 4 hanno riferito che la versione su disco fisico del gioco è stata completamente ottimizzata.

Lo sviluppatore CD Projekt Red ha rilasciato martedì la patch 1.5, che ha introdotto aggiunte (come nuovi cosmetici per V) e miglioramenti (come la modifica dell’IA degli NPC in modo che siano un po’ più intelligenti). Al gioco mancano ancora alcuni contenuti necessari, inclusa la modalità New Game Plus, ma Film Cyberpunk 2077Il lancio di prossima generazione spinge il gioco più vicino allo stato in cui avrebbe dovuto essere al momento del rilascio. Sfortunatamente, mentre risolveva alcune cose, CDPR sembra aver rotto altre, inclusa la versione del disco PS4.

Secondo gli utenti di tutto Internet, da Twitter a Pagine ufficiali del forum degli sviluppatorila versione fisica di Film Cyberpunk 2077 Su ogni iterazione della PS4 mostra costantemente errori di riproduzione. I possessori di PS4 che hanno installato la patch 1.5 affermano di averlo fatto affrontato Consiste dati Messaggi Quando si tenta di avviare il gioco, il sistema che ha circa 10 anni chiede di eliminare l’applicazione, inserire nuovamente il disco e reinstallare il gioco. Tuttavia, questa serie di passaggi non sembra risolvere i problemi di avvio.

Dopo l’installazione [the update] Sulla mia PS4 Pro, ho ricevuto un messaggio che il file di gioco era corrotto”, ha scritto l’utente Gabidu sui forum CDPR. “In realtà ho eliminato il file, reinstallato, eliminato ciò che avevo salvato e ricreato il database PS4 in modalità provvisoria, ma il problema persiste”.

I possessori di PS4 stanno aspettando pazientemente Film Cyberpunk 2077 per lavoro. immagine dello schermo : CD Progetto Rosso

“Voglio piangere,” Ha scritto un utente di Twitter. Questa è la seconda volta che ricevo questo [corrupted data message while] cercando di giocare Film Cyberpunk 2077 Dalla correzione. Gli utenti di dischi PS4 sembrano incasinati.”

Marcin Mommot, Direttore della comunità globale di CDPR Pubblicato nella pagina dei forum degli sviluppatori Lo studio è consapevole del problema e sta cercando soluzioni. Non è chiaro il motivo per cui si verificano questi errori di riproduzione per la versione disco PS4 di Film Cyberpunk 2077Ma non è nemmeno l’unica piattaforma ad avere problemi. Mommut ha aggiunto che CDPR sta esaminando problemi di arresto anomalo del computer, che secondo lui sono stati probabilmente causati da conflitti tra software audio. Pertanto, Momot ha suggerito agli utenti di PC di disabilitare i driver audio prima di avviare il gioco. Una tale soluzione temporanea non esiste ancora per gli utenti PS4.

è un problema. Il gioco è stato impostato per mesi dopo la sua uscita. È impostato Sony si è ritirata Film Cyberpunk 2077 Dal PlayStation Store per sei mesi e Anche quando è tornatoIl gioco ha ancora problemi. Ti fa chiedere quando, se è successo Film Cyberpunk 2077 Raggiungerà una condizione stabile.

Kotaku Ho contattato CD Projekt Red per un commento.