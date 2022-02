Olimpiadi invernali 2022 – Simone Biles difenderà la snowboarder Mikaela Schiffrin

Simone Biles, una delle atlete olimpiche più premiate degli Stati Uniti, ha inviato forti parole di sostegno a Michaela Shiffrin quando la pattinatrice ha condiviso alcuni degli abusi sui social media che ha subito dopo aver completato il podio in tutti i suoi eventi di singolare alle Olimpiadi invernali 2022.



1 relativo

Biles ha commentato Il post su Instagram di Shiffrin. Biles ha affrontato un odio simile da parte dei fan sui social media dopo essersi ritirato dall’evento per single a tutto tondo a Olimpiadi di Tokyo 2020 Per concentrarsi sulla sua salute mentale.

Shiffrin, che è entrata alle Olimpiadi come favorita per vincere più medaglie d’oro, ha segnato il suo terzo “non finito” alle Olimpiadi di Pechino nella parte slalom della combinata dopo essere arrivata quinta nella sezione di discesa. Ha anche pattinato negli eventi di slalom gigante e slalom all’inizio delle Olimpiadi, due dei suoi eventi distintivi, ed è arrivata 9a nell’evento Super G.

Nel post, Shiffrin ha detto: “Alzati perché puoi, perché ami quello che fai quando non è pieno di persone che provano così tanto odio nei tuoi confronti”.

Bills ha sofferto di “distorsioni” – un fenomeno in cui le ginnaste si perdono per aria, il che può portare a gravi lesioni – durante le Olimpiadi di Tokyo. Biles si è ritirato dalla finale a squadre dopo una disastrosa prestazione al volteggio. Ha pubblicato sui social media i video dei suoi esercizi su barre irregolari, dove è dimagrita ed è caduta supina. Si è poi ritirata dall’evento per single a tutto tondo. Gli Stati Uniti hanno vinto l’argento nell’evento a squadre.

Michaela Shiffrin è venuta a Pechino sperando di vincere più medaglie. Agenzia per la protezione dell’ambiente / Christian Bruna

“Ricorda solo quanto sei fantastico, ti incoraggiamo tutti, siamo orgogliosi di te, ti amiamo e ti supportiamo! Vai a colpire qualche sabato! Ma soprattutto, abbraccia il momento. Goditi il ​​tuo amore!!!!” Aggiunto Bailes.

Shiffrin gareggerà nell’evento di sci alpino a squadre miste venerdì alle 21:22 ET.

I due giocatori hanno vinto un totale di 10 medaglie olimpiche (sette per Biles e tre per Shiffrin).