Galaxy S22 rallenta le prestazioni di gioco. Samsung lo cambierà presto

Non appena appare la notizia del problema, Android Police fatto Esperimento – Esperimento. App Geekbench e Hairsp modificata; – & capelli; Test delle prestazioni di smartphone e capelli Per fare in modo che il Galaxy S22+ lo veda come un Genshin Impact. Quando il telefono ha “pensato” di avviare il gioco, la registrazione di un core è stata ridotta del 45% e di tutti i core del 28%.

Il servizio preinstallato è responsabile della regolazione delle prestazioni nei giochi Servizio di miglioramento del giocoi cui algoritmi sembrano piuttosto complessi e tengono conto di fattori come la temperatura del dispositivo, il livello della batteria e il frame rate target. Il calo della velocità di clock è stato osservato anche sui vecchi telefoni Samsung (incluso il Galaxy Fold 3), ma in misura minore.

Sul web circola un elenco di 10.000 app con prestazioni ridotte, che include non solo giochi ma anche app di utilità come Instagram, TikTok, Netflix e Microsoft Office. Tuttavia, la sua autenticità non può essere verificata e solo la stessa Samsung ammette di regolare i tempi nei giochi.

Non ho notato che il Samsung Galaxy S22 Ultra riduce le prestazioni dell’app

Ho cercato nelle impostazioni di sistema nella copia di prova, in cui ho trovato informazioni che l’app del servizio di ottimizzazione del gioco è stata attiva in background solo per 5 minuti negli ultimi 7 giorni. Non stavo giocando a nessun gioco in quel momento, ma lo smartphone stesso veniva utilizzato molto intensamente per diverse ore al giorno.

Finora, non abbiamo prove che gli smartphone Samsung continuino a ridurre la potenza di calcolo ovunque tranne che per giochi specifici.

Samsung ha annunciato che le prestazioni del Galaxy S22 saranno presto in grado di modificarle da sole

In una dichiarazione ai media, il colosso coreano guardandoL’obiettivo dell’app GOS è fornire ai giochi “prestazioni eccellenti gestendo in modo efficace la temperatura del dispositivo”. Allo stesso tempo, Samsung ha confermato che l’app “non gestisce le prestazioni delle app non di gioco”.

L’azienda ha inoltre aggiunto che dopo aver visto le recensioni degli utenti che sono arrivate in rete nei giorni scorsi, sono iniziati i lavori per un aggiornamento software che consentirà di controllare manualmente le prestazioni del gioco. Tuttavia, non c’era nemmeno una data indicativa per la comparsa della patch.

