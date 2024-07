Compleanno di Camille Adrian Tomolek. Per cosa è conosciuto?

Kamil Tomo (L)ec, secondo i dati riportati sulla sua carta d’identità, le cui foto circolano su Internet da molti anni, è nato l’8 luglio 1986. È il figlio dei coniugi Romuald ed Ewa Tomolek.

Dove si sono interessati i polacchi a Camille Adrian Tomolek? La foto della sua carta d’identità circolata su Internet non ha attirato alcuna attenzione a prima vista. Basta guardare la firma autografa di Tumulec sulla carta d’identità, si può vedere che il nome era scritto in maiuscolo e la lettera “L” era delineata in un cerchio. Questo segno è associato solo a una cosa: Legia Warszawa.

I netizen, estasiati dal coraggio di Tum(L)c, ogni anno festeggiano il suo compleanno sui social media da quando la sua foto d’identità è apparsa online. Non è nemmeno chiaro se la vera Camille esista o se il documento d’identità con foto sia stato preparato anni fa. Nonostante la sua popolarità, il campione del Legia Warszawa non ha mai rilasciato un’intervista.

Ci sono state anche molte teorie spiacevoli sulla sua storia tra i fan di Kamil Adrian Tomolek. Ma per rispetto all’eroe dell’articolo e per la difficoltà di verifica, ci asteniamo dal menzionarli.

Kamil Adrian Tumu(L)ec è l’ispirazione nel video musicale di Mata



Quasi tutti hanno visto la carta d’identità di Kamil Adrian Tumu (L)c. Anche il rapper Mata si è ispirato a lui nel video musicale della canzone “Patoreakcja”. In 2 minuti e 35 secondi. Video musicale, Mata mostra alla telecamera la sua “speciale” carta d’identità firmata “MATA”, un riferimento alla leggenda di Kamil Tumulec.

Guarda anche:

La band più odiata al mondo. I fan li odiano più della loro suocera arrabbiata. Parte 1

Un litigio durante la partita tra Legia e Jagiellonia. L’attaccante è stato espulso! [WIDEO]

Questo è quanto guadagnerà Leon in Polonia! Solo un giocatore dell’Ekstraklasa può paragonarsi a lui