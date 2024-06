Nuovo trailer di Dune: Il risveglio. Si prevede che la battaglia per la sopravvivenza e le spezie ad Arrakis sarà emozionante

Messaggio

8 giugno 2024, 00:24

Dune: Awakening è stato introdotto in un nuovo trailer della storia e vedremo una demo del gameplay prima della fine dell’estate.





















Lo studio indipendente Funcom ha fornito un trailer per la storia del gioco Duna: risveglio. Il video mostra cosa possiamo aspettarci dalla storia della produzione MMO in stile prequel Conan in esilioChe ci porterà nel mondo conosciuto dei romanzi di Frank Herbert.





Nel frattempo, i creatori hanno annunciato che l’edizione di quest’anno della Gamescom offrirà una vetrina completa del gioco. Tuttavia, non dovremo aspettare fino ad agosto per avere nuove informazioni sul gioco, perché Il secondo episodio di Dune: Awakening Direct sarà presentato in anteprima il 20 giugno. Qualsiasi trasmissione personalizzata Duna: risveglio.

Il filmato di oggi mostrato nell’ambito della trasmissione della cerimonia di apertura del Summer Game Fest 2024 è già in diretta su YouTube e puoi guardarlo di seguito.





Duna: risveglio È un altro gioco basato sulla serie fantasy. Come è tipico del genere, migliaia di giocatori combatteranno per la sopravvivenza sull’ostile pianeta desertico di Arrakis. Qui troveremo la raccolta di materie prime e artigianato, oltre alla diplomazia e ai conflitti armati. Il pianeta stesso si unirà in un modo o nell’altro alla battaglia contro i giocatori: le tempeste di sabbia non solo renderanno difficile la sopravvivenza, ma riveleranno anche nuove posizioni e bloccheranno l’accesso a quelle vecchie.

Duna: risveglio In arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series