Tunnel sulla luna. La NASA annuncia una scoperta rivoluzionaria

Scienziati dell’Università di Trento hanno pubblicato sulla rivista Nature Astronomy i risultati di una ricerca radar portata avanti grazie alla NASA Veicolo da ricognizione lunare Sondzie. I loro risultati sono stati confrontati con le conclusioni delle ricerche condotte sui tunnel di lava terrestre. Grazie a ciò, gli esperti hanno ottenuto informazioni sulle formazioni lunari.

La luna ha dei tunnel sotto la superficie. Gli scienziati ne sono sicuri

“Caverna lunari? Nel corso di 15 anni, il nostro Lunar Reconnaissance Orbiter ha scoperto dozzine di caverne che probabilmente esistono.” Gli ingressi delle caverne sono fatti di lava fusa. “Un nuovo studio sui dati radar dell’LRO conferma che la rete di tunnel è più estesa di quanto si pensasse in precedenza”, ha affermato. NASA Sui social.

Lunedì gli scienziati hanno confermato di aver trovato prove dell’esistenza di una grande grotta, probabilmente sorta a seguito di un crollo. Tunnel di lava. Si raggiunge attraverso la più grande depressione finora scoperta sulla Luna. Situato nelle vicinanze Mare di pace400 chilometri da dove sbarcò la missione nel 1969 Apollo 11.

Secondo gli scopritori, i dati ottenuti attraverso le misurazioni radar hanno rivelato solo una piccola parte della grotta. Secondo le loro stime, potrebbe averlo Raggiunge i 40 metri di larghezza e le decine di metri di lunghezza. Inoltre, i ricercatori sospettano che la suddetta grotta sia una delle tante grotte simili situate sotto la superficie del satellite terrestre.

Tunnel sulla Luna come rifugio per gli astronauti di Artemis III?

Dati del ricercatore da Trento Sembra cruciale nel contesto La missione Artemis III è prevista per il 2026-2027Il punto principale è che sarà il primo sbarco sulla Luna dopo più di 50 anni. Si possono trovare anche dei tunnel Polo Sudnel luogo in cui dovrebbero arrivare gli astronauti.

In buchi senza accesso alla luce Potrebbe esserci del ghiaccioche può essere utilizzato per la produzione bevendo acqua E carburante per missili. Gli astronauti possono anche cercare rifugio nelle caverne dalle temperature estreme, dalle radiazioni solari e cosmiche e dai rischi di collisione Micrometeoriti.

