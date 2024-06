Lewandowska si dimena mentre balla e Robert si limita a guardare. Alla fine non riuscì a sopportarlo

Roberto Lewandowski Inaspettatamente ha parlato di ballare Anna Lewandowska Sulla pista da ballo. Alla fine decise di parlare perché la sua preoccupazione era particolarmente divisiva piuttosto che unificante. Naturalmente stiamo parlando della bachata, una danza di intenso…contatto. La stessa Anna sta condividendo i suoi progressi sui social media, il che aggiunge ulteriore calore pettegolezzo. Il calciatore ha deciso di rompere il silenzio sulla famosa televisione.





In un’intervista con TVN24. Roberto Lewandowski Ha parlato apertamente della danza, che sua moglie Anna adora. La Bachata divenne la sua passione, che ha subito utilizzato per costruire la sua attività. Ha aperto il suo primo studio di danza in Spagna.

Come risulta, Robert non ha nulla contro Anna che balla tra le braccia dei bellissimi istruttori di danza. Ha anche ammesso di aver provato a imparare la bachata da solo Ha mostrato un piccolo esempio delle sue abilità al suo secondo matrimonio. Da allora, hanno cominciato ad emergere voci secondo cui la coppia – per usare un eufemismo – non ha talento per la danza.

“Ho iniziato a ballare anch’io. Mi piace, non ho problemi a ballare. Sono molti anni che posso ballare sulla pista da ballo. Anche quando Anya ha iniziato a ballare, ha ballato con Anya“- ammise inizialmente Robert.

Robert Lewandowski vede tutte le differenze nelle… differenze culturali. Nell’intervista ha ammesso che noi come nazione dovremmo essere più rilassati e non prendere la vita così sul serio. Ma gli spagnoli differiscono da noi perché hanno un’esperienza globale.

“La cultura spagnola è diversa e, naturalmente, quando vivi in ​​Polonia, se non hai la conoscenza e l’esperienza, tendi a guardare le cose in modo negativo (…) Non siamo una nazione rilassata, siamo più teso. Ho anche praticato e partecipato [w tańcu – przyp. red.]. Questo ballo per me e Anya è stato un altro passo nella relazione per trovare qualcosa che avrebbe avuto un impatto più positivo su di noi.“- ha commentato Robert Lewandowski.

Sei d’accordo con le osservazioni di Robert?

