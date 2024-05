Nuovo Motorola con stilo. Sarà un grande successo in Polonia

È apparso un nuovo telefono Motorola con uno stilo, lo smartphone Moto G Stylus 5G (2024). Sembra interessante, ha buone specifiche e ha un prezzo ragionevole: è un peccato che questa attrezzatura venga venduta solo al di fuori di Wielka Woda.

Moto G Stylus è sufficiente Un’interessante serie di smartphone Motorola, che purtroppo viene venduto solo negli Stati Uniti e in Canada. È vero che nel 2020 in Europa, Anche in Polonia, ha debuttato il modello Moto G Pro, che era una variante del primo telefono Moto G Stylus, destinato al nostro continente. Potrebbero non aver venduto quanto si aspettava il produttore, ma d’altra parte, data la marea di smartphone funzionalmente simili oggi, ad es. Modello con penna Potevo Attira l’attenzione Acquirenti.

Display POLED, pelle vegana e stilo

Il Moto G Stylus 5G (2024) è un telefono di fascia media, ma sembra un modello di fascia leggermente superiore. Stilisticamente lo smartphone ricorda gli ultimi dispositivi della serie Moto G e anche il retro è rifinito Pelle vegan A colori Beige chiaro Latte al caramello e rosso Onda cremisi. Si trova nella parte inferiore della copertura Vano portapenne.

La penna permette anche di prendere appunti Nella schermata bloccataDopo averlo acceso, l’utente attende una serie di funzioni interessanti Scrivere, disegnare o modificare foto -Tutto questo con una penna. La funzione può essere utile anche nel lavoro quotidiano Riconoscimento del testo con tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). – Puoi estrarre il testo dall’immagine e quindi modificarlo nell’app Moto Note. Motorola conferma che nel nuovo modello 2024, lo stilo presenta una superficie di contatto più ampia, una latenza inferiore e un software migliorato.

Il Moto G Stylus 5G (2024) seduce con il suo display Diametro lucido 6,7 pollici E risoluzione Full HD+ (2400 x 1080) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità massima raggiunge 1200 rivetti. Nel display è integrato un lettore di impronte digitali.

Sotto il cofano c’è un sistema di fascia media Snapdragon 6 prima generazione (4 nm) che aiuta 8 GB di RAM. C’è un generoso spazio di archiviazione da 256 GB per i dati dell’utente (+ 2 TB su una scheda microSD). Lo smartphone offre connettività 5G e dispone anche di altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

La sezione foto è rappresentata da: la fotocamera principale 50 megapixel (f/1,8) Z Owaisangolo ampio 13 megapixel (f/2.2) e anteriore 32 megapixel (f/2,4). Capacità della batteria 5000mAh Può essere caricato con energia 30 watt Cablato o wireless 15 watt. Dirige tutto Androide 14 Con l’interfaccia My UX.

Il Moto G Stylus 5G (2024) sarà in vendita negli Stati Uniti e in Canada. Negli Stati Uniti costa $ 399,99 Meno di 1600 zloty polacchi.

Fonte immagine: Motorola