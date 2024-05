5-0 con l’Olanda! I giocatori di pallavolo polacchi hanno iniziato bene la stagione della nazionale

Agnieszka Korneluk ha iniziato la stagione della nazionale 2024 con un attacco efficace da centrocampo. Dopo che le donne polacche avevano avuto un leggero vantaggio all’inizio della partita, la partita è stata pareggiata e il punteggio è rimasto a lungo attorno al pareggio. È stato solo quando il punteggio è stato 20:20 che la squadra di casa ha giocato la fine come voleva. Due punti, due falli degli olandesi e un altro muro hanno visto la Polonia vincere 25:21.

La seconda parte si è giocata dall’inizio per la squadra polacca (8:4, 12:7). I padroni di casa ancora una volta hanno fatto bella figura nella repulsione, sono stati più efficaci in attacco e hanno tranquillamente aumentato il loro vantaggio (20:13). Alla fine, la squadra olandese ha leggermente ridotto il divario di punti, ma i polacchi hanno mantenuto con calma il loro vantaggio. Korneluk ha vinto il match ball con un attacco efficace. Dopo un po ‘ha sorpreso i suoi avversari con un servizio e Kamila Witkowska ha completato le formalità con un attacco su passaggio di palla (25:19).

Nel terzo set i polacchi erano avanti 6:3 dopo il servizio di Kornilock, ma i loro avversari hanno rapidamente pareggiato (8:8). A metà set la squadra di casa ha ripreso l’iniziativa e il punteggio è stato nuovamente diverso (19:13). La squadra arancione ha iniziato l’inseguimento e alla fine è entrata in contatto (22:21). Le ultime tre azioni del gruppo sono state attacchi riusciti di Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak e Natalia Mędrzyk (25:21).

Le polacche hanno vinto in tre set ma la partita è continuata perché gli allenatori hanno deciso di giocare cinque set. Nella quarta partita ci sono stati molti cambiamenti nelle due formazioni e il gioco è stato instabile da entrambe le squadre. Le polacche erano in vantaggio 6:3, poi hanno perso 6:7 un minuto dopo. Nel resto del girone è successo lo stesso: 18:15 per la Polonia e gli avversari hanno segnato punti (18:20). Alla fine, però, i giocatori di Stefano Lavarini si sono ricomposti e hanno ottenuto vittorie decisive. Monika Gałkowska ha vinto il calcio da fermo e, dopo un po’, l’efficiente attacco di Mędrzyk ha pareggiato il punteggio sul 25:22.

Nel quinto gruppo gli olandesi sono passati in vantaggio (5:7), ma i padroni di casa hanno pareggiato (8:8). Alla fine, dopo l’attacco di Galkowska, i polacchi hanno preso due punti di vantaggio (11:9). Più tardi, dopo un fallo degli avversari, sono tornati ai tre e l’attacco fuori campo degli olandesi ha significato il punto di partenza (14:10). Gli ospiti si sono difesi con tre mosse, ma Galkowska ha concluso la partita con un attacco schiacciante (15:13).

Riepilogo della partita Polonia-Olanda:

Le amichevoli di Bielsko-Biawa rappresentano l’ultimo test per le due squadre prima dell’inizio della European Nations League. I giocatori di pallavolo polacchi inizieranno a gareggiare nella VNL 2024 il 14 maggio con una partita contro gli italiani ad Antalya. Durante il torneo in Turchia giocheranno anche contro Francia, Olanda e Giappone.

Polonia – Olanda 5:0 (25:21, 25:19, 25:21, 25:22, 15:13)

Polonia: Agnieszka Korneluk, Olivia Rozanski, Katarzyna Vinerska, Magdalena Stesiak, Martina Lukasek, Kamila Vitkovska – Aleksandra Szczeglowska (libero), Marlena Kovaluska, Monika Galkowska, Giulietta Piasecka, Natalia Mdrzek, Joanna Bacak, Claudia Alag ierska. allenatore: Stefano Lavarini.

Olanda: Julian Knollema, Elise Dambrink, Juliette Lohues, Ende Bijens, Brett Bongaerts, Hester Jasper-Kirsten Knipp (libero), Oraz Florian Resink (libero), Laura Dykema, Anne Buijs, Nova Maring, Elin Timmerman. allenatore: Felix Koslowski.

