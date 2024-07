Le giornate si allungano. La colpa è del cambiamento climatico

Sebbene si creda comunemente che la Terra sia sferica, in realtà è piatta ai poli e si gonfia vicino all’equatore. Tuttavia, la loro forma non è fissa: cambiano sotto l’influenza delle maree, dei movimenti delle placche tettoniche e dei disastri naturali come terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA e dell’ETH di Zurigo hanno utilizzato moderne tecniche di osservazione durante le loro ricerche, come l’interferometria, che consente una misurazione precisa del tempo impiegato dalle onde radio per raggiungere diversi punti sulla Terra. Queste misurazioni hanno rivelato che la durata di un giorno aumenta di diversi millisecondi rispetto alla misura standard di 86.400 secondi.

Sebbene questi cambiamenti possano sembrare impercettibili per l’uomo, sono importanti per la navigazione spaziale e terrestre. L’orientamento preciso della Terra è fondamentale per comunicare con sonde spaziali come Voyager al di fuori del nostro sistema solare. Qualsiasi errore, anche il più piccolo errore di calcolo, può portare a grandi deviazioni su distanze così grandi.