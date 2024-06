Nintendo Switch Lite con schermo OLED. Ce ne sono pochi così al mondo

Il mondo è pieno di sorprese e una di queste è appena apparsa. Questo è un modello di Switch Lite, su cui il successivo proprietario ha deciso di installare un display OLED.

L’intera procedura non è mai stata così semplice, ma chiaramente una buona guida fa al caso vostro. Nonostante non si tratti di un prodotto ufficiale Nintendo, bensì del risultato del lavoro di un altro appassionato fan, questo progetto sta attirando molta attenzione.

Altro testo sotto il video

Aggiornamento dello schermo OLED Switch Lite Ho appena finito di misurare alcuni campioni della schermata di regolazione. I nuovi schermi sono molto migliori dei miei schermi originali. Cercherò di condividere più informazioni quando le avrò Dati di calibrazione dai display head-up: https://t.co/eQ6tDdRQSs pic.twitter.com/h34P7TJ29j – Taki Udon (@TakiUdon_) 27 aprile 2024

– Il prezzo dipenderà dagli interessi con un intervallo possibile compreso tra $ 25 e $ 50.

-Questo non è un modo difficile da fare.

-L’uscita HDMI è una funzionalità potenziale, ma sarà limitata a 720p. – Taki Udon (@TakiUdon_) 30 gennaio 2024

Il nuovo schermo migliora significativamente l’esperienza visiva durante il gioco. I giocatori possono aspettarsi colori più vivaci, neri più profondi e una migliore qualità dell’immagine complessiva, portando il gioco a un altro livello.

L’utente lo afferma Il costo per effettuare tale modifica varia da 25 a 50 dollari. Forse questo è il prezzo dello schermo sui siti cinesi. Afferma inoltre che cambiare lo schermo non è difficile e che è possibile installare anche un connettore HDMI, ma il limite di 720p non incoraggia tale divertimento in modo efficace.

La comunità dei giocatori è felice. Molte persone sperano che Nintendo introduca la tecnologia OLED in un futuro modello di console rilasciato nel 2025. Anche se questo probabilmente non accadrà, le versioni successive del dispositivo potrebbero essere dotate di uno schermo del genere.