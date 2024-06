Media: sostituirà Szczesny nella partita contro la Francia. Touchstone prese la sua decisione

La partita d’apertura, una partita per tutto, una partita per l’onore: ecco come apparivano di solito i tornei giocati dalla nazionale polacca nel 21° secolo. La situazione non sarà diversa a Euro 2024, anche se si spera in un risultato migliore dopo la promettente partita contro l’Olanda. I Reds e i White, con i giocatori preferiti di Ronald Koeman, hanno giocato senza Robert Lewandowski, ma hanno causato molto spargimento di sangue. Al sedicesimo minuto, milioni di tifosi del paese sulla Vistola erano al settimo cielo quando Adam Buksa manda in rete di testa. Ma gli “Orange”, che hanno esperienza nei tornei più importanti, hanno subito pareggiato, poi hanno segnato un altro gol e hanno vinto 2-1.