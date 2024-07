Si prevede che questo gioco di ruolo graficamente sbalorditivo porterà una piccola rivoluzione ai sistemi di combattimento a turni. Il creatore di Clair Obscur: Expedition 33 ha spiegato il titolo poco attraente del gioco

Messaggio

Giochi

29 luglio 2024, alle 21:54

I creatori di Clair Obscur: Expedition 33 intendono portare una ventata di aria fresca nei sistemi di combattimento a turni. Hanno anche spiegato l’origine del titolo poco attraente della produzione.















Fonte immagine: Sandfall Interactive IO







Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di ruolo di prossima uscita dello studio francese Sandfall Interactive. La produzione è stata annunciata durante l’Xbox Games Showcase di quest’anno, attirando l’attenzione con la sua grafica di alta qualità, un insolito mix di fantasy e periodo della belle époque francese, nonché un sistema di combattimento che combina gameplay a turni e in tempo reale. . Oggi sul PlayStation Blog La voce è stata pubblicatadove il creatore – Guillaume Broche – ha parlato un po’ di più della sua produzione.





Da dove nasce l’idea del titolo?

Il titolo del gioco è composto da due parti. In primo luogo – Illuminazione e illuminazione – Si riferisce ad un vero e proprio movimento artistico e culturale in Francia nei secoli XVII e XVIIIIl che ha influenzato la direzione artistica del gioco. secondo – Volo 33 – Si riferisce a un gruppo esplorativo guidato dal personaggio principale, Gustavvolto a distruggere la cosiddetta “Vernice”.





I membri della Spedizione 33 sono gli eroi e i giocatori conoscono ogni personaggio durante il loro viaggio. Nel corso degli anni, la pittrice disegnò un numero sul suo tavolo e cancellò l’esistenza di tutte le persone di quell’epoca, in un evento noto come Gommage. Ogni anno, una nuova spedizione parte per cercare di distruggerlo e fermare il ciclo maledetto. READ Ubisoft risponde a Elon Musk per le critiche ad Assassin's Creed Shadows: "Alimenta l'odio"





Sistema interattivo a turni

I sistemi di combattimento nei giochi sono in continua evoluzione e i creatori stanno cercando di scoprire nuove soluzioni. La situazione non è diversa nel caso di quelli che possono sembrare sistemi a turni abbastanza rigidi. Ad esempio: Final Fantasy VII Remake utilizza un sistema più vecchio ATP (Active Time Battle) e aggiunge il combattimento in tempo reale. Questo non sarà diverso Claire Obscure: Spedizione 33i cui creatori adorano il combattimento a turni della classica serie jRPGcome Final Fantasy o Persona, ma vuoi aggiungervi qualcosa di nuovo.

Siamo stati ispirati dai giochi d’azione come le serie Spiriti, Devil May Cry IO giogoIl loro gameplay soddisfacente è qualcosa che vogliamo portare nel mondo dei giochi di ruolo. Quando giochi, devi imparare gli attacchi, i tempi e i punti deboli di ogni nemico e volevamo tradurre questa sfida in un nuovo genere.

Broche lo ha definito un “sistema interattivo a turni”. Durante le battaglie puoi pensare con calma a ogni mossa, ma quando sarà il turno del tuo avversario dovrai reagire in tempo realePer schivare o parare un colpo. È anche importante sentire il ritmo degli attacchi, che aumenterà significativamente l’efficacia delle abilità del personaggio. Secondo il Creatore Sarà inoltre possibile completare il gioco senza subire un solo colpo.





Ai giocatori verranno fornite anche armi da fuoco con le quali potremo sparare ai punti deboli degli avversari. Ci saranno anche boss potenti e un sistema di sviluppo del personaggio obbligatorio in ogni gioco di ruolo.

Claire Obscure: Spedizione 33 In arrivo su PC, XSX/S e PS5. La prima è prevista per il prossimo anno.