Nessuna penetrazione. Łomża Vive ha perso contro Telekom Veszper

Continua la serie negativa dei giocatori di pallamano di Łomża Vive alla Veszper Arena: i giocatori di Kielce non vincono in Ungheria dal 2012. Giovedì, la squadra giallorossa ha perso anche 33:35 nel 13° turno della fase a gironi di Champions League.

Per i giocatori gialloblù la posta in gioco era alta: la vittoria garantiva alla squadra di Kelsey l’accesso diretto ai quarti di finale. Tuttavia, i campioni di Polonia erano in una buona posizione: la perdita di punti non era ancora evidente e non annullava le loro possibilità di vincere un passaggio tra i primi otto in Europa.

Gli scontri tra Kielce e Veszprem sono da anni molto prestigiosi, quindi non c’è da stupirsi che l’attenzione dei fan sia stata concentrata su questo duello. I giocatori di pallamano della regione di Świętokrzyskie hanno confermato che sarebbero andati in Ungheria per vincere, anche se erano ben consapevoli del fatto che avrebbero affrontato un viaggio molto difficile. L’allenatore giallorosso Talant Duishebayev ha detto che questo terreno è molto difficile, dato che Barcellona, ​​​​SG Flensburg-Handouet e PSG hanno lasciato Vesper senza punti.

Sebbene Telekom abbia già preso il quarto posto garantito e non abbia contato nella lotta per una promozione diretta ai quarti di finale, ha preso molto sul serio il duello con Kielce. Gli ungheresi sono scesi in campo con grandi motivazioni e presto hanno iniziato a scambiarsi colpi.

I primi minuti della partita hanno mostrato che la partita sarà agguerrita. Il ritmo era incredibilmente veloce ed entrambe le squadre volevano dimostrare che non l’avrebbero saltato nemmeno per un momento. Nelle file di Łomża Vive sono rimbalzati alcuni palloni importanti, che ha festeggiato il suo 31esimo compleanno – e Andreas Wolff e Kelsey hanno preso il minimo vantaggio.

Tuttavia, il tiro alla fune è continuato per tutto il tempo. I campioni di Polonia si sono dovuti adattare per diversi minuti senza Alex Dougshebayev, eliminato al nono minuto da Adrian Sibos. I gialloblù hanno perso il vantaggio alla fine del primo tempo, c’era un po’ di incertezza nelle loro azioni, mancava di efficienza e di conseguenza i padroni di casa sono andati negli spogliatoi e hanno vinto con due colpi.

Ma i giocatori di Duyshebayev hanno fatto un inizio perfetto nel secondo tempo. Gli ospiti si sono ripresi rapidamente e hanno preso l’iniziativa di avanzare con due gol molto rapidamente. I padroni di casa hanno dovuto aspettare sei minuti per segnare il primo gol in questa parte della partita: Kenten Mahe ha segnato e poi un calcio di rigore.

Ma un momento dopo, i giocatori di Kelsey hanno segnato una grande pausa: non hanno tirato per otto minuti, e questo è stato utilizzato con cura dai giocatori di Telekom Veszprem. Petar Neinadić divenne molto attivo e il vantaggio degli ungheresi iniziò a crescere.

A poco più di sette minuti dalla fine, i padroni di casa erano già in vantaggio di cinque colpi. Tuttavia, i gialloblù non hanno pensato di arrendersi. I campioni di Polonia sono stati veloci a recuperare il ritardo e hanno segnato rapidamente tre gol di fila. Il finale è stato davvero pazzesco: i giocatori di Kielce hanno sottovalutato i Magyars per un colpo, hanno giocato in modo molto ambizioso, ma alla fine hanno dovuto fare i conti con la sconfitta. Si scopre che gli ungheresi sono finalmente migliorati in due tempi.

Telekom Veszprem – Łomża Vive Kielce 35:33 (18:16)

Telecom: Cupara, Corrales – Sipos 4, Strlek 4, Yahia 4, Lauge Schmidt 3, Mahe 6, Marguc 3, Ilić 2, Nenadić 6, Ligetvari 1, Nilsson 2, Maqueda,

omża Vive: Wolff, Kornecki – Karalek 4, Nahi 6, A. Dujshebaev 6, Vujovć 3, Karacić 3, Olejniczak 2, Thrastarson 2, Kulesz 1, Moryto 3, D. Dujshebaev 1, Sićko 2, Sanchez-Migallon, Tournat, Surgiel

