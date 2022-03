Alla Glenko ha mostrato cosa hanno fatto gli italiani con la bandiera russa. “Grazie” [WIDEO]

Aspetto video



Questa è l’espulsione di Ketsiora da Kiev. Reazione immediata

La Russia invade l’Ucraina da una settimana. La situazione non è ancora molto migliore, anzi. Ogni giorno muoiono soldati e civili e altre città ucraine vengono ulteriormente danneggiate. Continuano gli attacchi delle forze russe.

Nel frattempo, Alla Glenko, un rappresentante della Moldova nato nella regione di Chernihiv, ha registrato un breve video. Lì sostiene l’Ucraina, che ha rappresentato all’inizio della sua carriera. Mostra anche che solo la bandiera russa è stata abbassata dagli organizzatori del torneo IPU Biathlon Cup.

“Ringrazio l’Italia per averne fatto la bandiera dell’occupante”.

– Ciao a tutti Ridanna che si sta preparando per la IBU Biathlon Cup. Ecco le bandiere di tutti i paesi. La bandiera della Moldova è qui, il paese in cui è esposta. Ma io sono ucraino e la mia patria Ucraina. Guerra adesso. Vedi l’Ucraina: questa è la bandiera del nostro stato. Grazie ora per quello che hanno fatto con la bandiera dell’invasore, l’Italia. Glenko ha detto grazie all’Italia e complimenti all’Ucraina.

Glenko corre nel biathlon dal 2011. Ha partecipato ai Campionati Mondiali Juniores 2012 e 2013. Ha anche vinto una medaglia di bronzo e una medaglia d’argento per gli junior nella staffetta. Ha anche vinto le staffette ai Campionati Europei Junior.

Nel dicembre 2016, si è scoperto che Glenko poteva richiedere la cittadinanza moldava. Due anni dopo, le è stato rilasciato un passaporto. Nel febbraio 2022 ha fatto parte della squadra maldiviana per le Olimpiadi invernali di Pechino.