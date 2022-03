Il ministro Blaszczyk ha presentato un progetto di missione di pace presso la sede della NATO in Ucraina.

Durante un incontro con i ministri della Difesa della Nato presso la sede della coalizione, ho presentato un progetto di piano di pace per l’Ucraina e il vice primo ministro Jaroslav Kaczynski ha parlato a Kiev”, ha affermato Mariusz Bulaszak, capo del ministero della Difesa nazionale a Bruxelles.









Il ministro Blaszczyk durante un incontro al quartier generale della Nato

/ Stephanie LeGock / Pool / AFP /PAP/EPA



Martedì, dopo un incontro con funzionari ucraini, ha detto il vice primo ministro Kaczynski Servono pace e lavoro umanitarioRealizzato dalla NATO e forse da altre organizzazioni, ma detenuto in territorio armato in Ucraina.

Blaszczak, che mercoledì ha partecipato a una riunione dei ministri della Difesa della NATO presso la sede della coalizione a Bruxelles, ha sottolineato durante una conferenza stampa di aver esaminato l’attuale situazione in Ucraina.

L’Ucraina è stata invasa dalla Russia, infuria una guerra e i civili stanno morendo. Naturalmente, l’Alleanza del Nord Atlantico non è d’accordo con una situazione del genere. Pertanto, abbiamo discusso le misure da adottare per prevenire questa invasione disse il ministro.

Da parte mia, ho anche presentato il piano che il primo ministro Jaroslav Kaczynski ha parlato ieri a Kiev. Ho presentato questo piano affinché gli alleati considerino come creare un processo di pace in Ucraina. C’è un tale lavoro di pace in Kosovo – Ha notato il capo del Ministero della Difesa Nazionale. La questione sarà discussa ed è stata presentata, ha detto.

Nel valutare la situazione relativa alla valutazione dell’occupazione russa nei confronti dell’Ucraina, vorrei sottolineare che c’è unità tra gli alleati, in tutta l’Alleanza Nord atlantica. – disse Blaszczak.

Il ministro ha affermato che il rappresentante polacco presso la NATO è pronto a parlare dei dettagli della proposta di istituire una missione di mantenimento della pace della NATO in Ucraina.

Questo è un nuovo progetto, un nuovo progetto. Ha ricevuto con entusiasmo, non è facile, lo sanno tutti bene – Alla domanda su come è stato adottato il concetto di missione di mantenimento della pace della NATO in Ucraina, Blaszcz ha affermato. Speriamo in una posizione più rapida da parte dell’Alleanza del Nord Atlantico – Aggiunto.

Alla domanda se i lavori sarebbero iniziati dopo il cessate il fuoco o prima che accadesse, ha risposto: “Discuteremo i dettagli, non sotto forma di resoconti dei media, ma all’interno dell’Alleanza del Nord Atlantico”. Il nostro incarico, (…) Ambasciatore per la NATO è pronto e avvierà immediatamente tale serie di colloqui – Annunciato da Błaszczak.

Oltre alla guerra in Ucraina, il capo del ministero della Difesa nazionale ha affermato che i preparativi per il vertice della NATO di quest’anno a Madrid sono stati l’oggetto dell’incontro e il tema principale della bozza di documento da adottare al vertice di giugno. Rafforza la parte orientale. Il capo del Pentagono ha affermato di aver parlato con i ministri della Difesa di Lituania e Spagna, di aver partecipato a riunioni con i suoi colleghi danesi, olandesi e norvegesi e di aver programmato di incontrare i leader. Ministeri della Difesa di Francia e Canada.

Błaszczak ha osservato che l’incontro I missili sono atterrati su un centro di addestramento a Zavoro, a 20 km dal confine polacco. Abbiamo una guerra al confine della Repubblica di Polonia. A nostro avviso, è per sostenere i nostri vicini colpiti dall’occupazione russa – Ha osservato che le sanzioni contro la Russia dovrebbero essere “il più severe possibile”.

Mercoledì segna il 21° giorno dell’invasione russa dell’Ucraina.