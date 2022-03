Lutria Pedroncka 15.03.2020 Kto wygrał w losowaniu 15 marca? Wyniki: lista zwycięzców

Facciamo Rete 15.03 Eccentrico con Loteri Pedronici. W każdym losowaniu wyłonionych zostaje 5 osób, które wygrają po 500.000 zakup domu lub mieszkania. Kto wygrał w losowaniu 15 marca? Lista zwycięzców.

Loteria Biedronki rozpoczęła się 7 lutego e potrwa do 16 kwietnia. Na czym polegają zasady loterii “Wygraj Mieszkanie z Biedronką”? W czasie trwania loterii wystarczy zrobić zakupy w sklepach sieci Biedronka za minimo 99 zł z Carto Moja Pedroncka I wyrazić zgodę na wzięcie udziału w cotygodniowym losowaniu. Numer losu drokowany scherzo na paragonie oraz zapisuje się na karcie Moja Biedronka. Dziennie na karcie Moja Biedronka Można uzbierać maksymalnie 10 losów.

Losy w loterii można zdobywać od poniedziałku do soboty każdego tygodnia loterii Biedronki. Biorą one udział w losowaniu odbywającym się co tydzień, we wtorek. Podczas cotygodniowego losowania wyłanianych jest 5 zwycięzców, którzy zyskują prawo do nagrody w postaci 500.000 złotych na zakup domu lub mieszkania, zarówno z ryngoóópierwotne Biedronka opłaci laureatom podatek od wygranej w loterii.

W loterii Biedronka „Wygraj mieszkanie z Biedronką” wyłonionych zostanie łącznie 50 zwycięzców, który otrzymają po 500 tysięcy złotych na zakup mieszkania lob domu. Do rozlosowania zostało jeszcze 30 nagród. W pierwszych czterech losowaniach, które odbyły się we wtorek 15.02, 22.02, 1.03, 8.03 wyłoniono 20 zwycięskich losów. Kolejne losowanie pięciu szczęśliwców w loterii Biedronki odbędzie się we wtorek, 15 marca [15.03.2022].

Termine losowania loterii Pedroka

Pedronka Luswani 15.03 – Winiki

Piąte losowanie w loterii Pedronc odbyło się we wtorek, 15 marca. Kto Wygrał? Pedronka Ogosi wyniki losowania w loterii Biedronka 15.03.03 prawdopodobnie w środę, 16 punti. W losowaniu w loterii Biedronka 15.03 biorą udział losy zarejestrowane w terminie: 07.03.2022r. – 13.03.2022 pag.

Lista laureatów zawierająca: numer telefonu, imię i numer wylosowanego losu zostanie opublikowana nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po danym losowaniu na stronie internetowej loterii pod Wyniki losowania Biedronka 15.03 in arrivo con il materiale.

WYNIKI LOSOWANIA 15.03 Pedronka

Wyniki losowania dal 15.03 zostały ogłoszone przez Biedronkę następnego dnia po losowaniu, czyli w środę 15 marca. Kto wygrał 15.03? Listę zwycięzców (numer losu, numer telefonu, imię zwycięzcy) publikujemy poniżej.

Numero luso: 9926451699826

imich: Sì

numero di telefono: +48 602 #### 27

Numero luso: 9926456013368

imich: completare

numero di telefono: +48 886 #### 54

Numero luso: 9926381319375

imich: Giovanna

numero di telefono: +48 509 #### 90

Numero luso: 9926451785086

imich: piata

numero di telefono: +48 509 #### 76

Numero luso: 9926427704059

imich: Grażyna

numero di telefono: +48 697 #### 06

Biedronka loteria wyniki losowania 15.03 – ZWYCIĘZCY

Szóste losowanie w loterii Biedronka zaplanowano na wtorek 22 marzo 2020 https://spottedlublin.pl/wygraj-mieszkanie-z-biedronka-wyniki-losowan-loterii-biedronka-zwyciezcy/

Szczegóy loterii: Wygraj mieszkanie z Biedronką. Co tydzień do wygrania 5 x 500 tys. zł na zakup domu

– MATERIAŁ AKTUALIZOWANY –

www.biedronka.pl/loteria

www.biedronka.pl/pl/loteria

Lotteria Moja Pedroca