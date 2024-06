I rumeni hanno commesso un errore poco prima della partita. Quando si resero conto di ciò che avevano fatto, tacquero

L’Ucraina sta disputando il suo primo grande torneo di calcio dall’invasione russa del febbraio 2002. Non era presente alla fase finale della Coppa del Mondo in Qatar, quindi ora è qui per mostrarsi al mondo. Come sottolineano gli ucraini, è importante che il mondo li veda. La Russia non esiste ed è esclusa, mentre l’Ucraina esiste e combatte. Quindi, il primo inno suonato durante UEFA Euro 2024 nella partita contro i rumeni a Monaco è stato di grande importanza. Puoi vedere le emozioni sui volti dei giocatori ucraini mentre la cantano. E all’inizio – panico.