La scienza è diventata una religione? Discussione tra studiosi

Impossibile non notare l’approccio specifico della scienza, che negli ultimi tempi è divenuto sempre più visibile nella cosiddetta opinione pubblica ed è sempre più evidente nelle indagini a questionario. Si scopre che l’approccio di persone che non si occupano di ricerca scientifica inizia chiaramente ad assomigliare a un approccio religioso, caratterizzato da caratteristiche quali: la presenza di un linguaggio “esoterico” per la maggior parte delle persone (matematica), un senso di “ambiguità” , un atteggiamento verso le autorità, la speranza associata all’influenza sulla realtà attraverso azioni specifiche, ecc.

Siamo abituati ad associare la scienza con la cosiddetta ragione pura del tipo di illuminazione. Tuttavia, la scienza non ha recentemente rivelato somiglianze con la magia che molte persone hanno ripetuto e in modi diversi? Quanto è l’eredità dell’Illuminismo nel nostro approccio contemporaneo alla scienza, e quanta magia è un archetipo dell’uomo?

Di questi e di simili temi si parlerà nel prossimo incontro della collana “Pro tempore – Science Dialogue” Invitati: A. Dottor Hub. Jacek Wojciak, Capo del Dipartimento di Epistemologia dell’Università Cattolica di Lublino e il Dr. Peter Lipsky – Logica, Metodo e Filosofo della Scienza. L’incontro sarà presieduto dal Padre Dott. JJ Beda OP.

La discussione si svolgerà – in formato online – il 9 marzo 2022 alle ore 19.00.

Link alla trasmissione: https://youtu.be/zkDYxOLfio8

Maggiori informazioni e una registrazione dell’incontro precedente possono essere trovate su: protempore.mkw.pl

temporaneo. Il dialogo della scienza “- è una serie di dibattiti scientifici che si tengono nel punto di incontro delle scienze teologiche, esatte e umanistiche. Gli organizzatori degli incontri sono l’Accademia cattolica di Varsavia e il Comitato di scienze teologiche dell’Accademia polacca delle scienze. Il il primo incontro si è tenuto il 22 gennaio 2021 e ha affrontato il tema della libertà e della responsabilità nell’era della natura antropologica.