myPhone ha nuovi orologi per ogni budget

Il marchio myPhone ha ampliato la sua gamma di orologi convenienti con due nuovi modelli, il Watch Adventure con GPS e il Watch Classic 2 con funzionalità di chiamata Bluetooth.

myPhone Watch Adventure – un compagno per i viaggi di vacanza

modello L’avventura di guardare il mio telefono Mamma Schermo AMOLED rotondo da 1,43 pollici Sulla decisione 466 x 466 pixel. L’attrezzatura include la funzione Sempre in mostra, che permette di visualizzare continuamente i dati principali anche quando il disco è bloccato. Fornisce il dispositivo Ricevitore GPS Per tenere traccia del percorso durante le attività all’aperto e Batteria con una capacità di 370 mAh, che garantisce un funzionamento a lungo termine. Sarà utile anche in situazioni di crisi bussola E Tasto SOS. Il kit include anche un cinturino in silicone extra per la sostituzione.

C’è un’ora Resistente all’acqua (fino a 3 atmosfere + rimozione acqua vibrante) e offerte Lavori sanitari E Chiamate BluetoothIl che lo rende una buona scelta per le persone attive. Visualizza su Più di 50 modalità sportive Monitora parametri come pulsare, Livello di ossigeno nel sangue, Qualità del sonno IO Livello di stressE HRV (Variabilità della frequenza cardiaca), che può essere utile per gli appassionati di sport di resistenza.

Il modello Adventure garantisce una comunicazione efficace con i tuoi cari. Può Ricevi ed effettua chiamate vocali E Leggi le notifiche su SMS, e-mail e altri programmi di messaggistica. È tutta una questione di comunicazione Bluetooth5.3.

myPhone Watch Classic 2: un’aggiunta universale a qualsiasi stile

myPhone Watch Classic 2 è uno smartwatch elegante con Schermo TFT da 1,85 pollici Sulla decisione 240 x 284 pixel. Ti consente di personalizzare il tweak, ad esempio, impostando una foto del tuo animale domestico. È attrezzato Batteria da 260 mAh. lavoro Chiamate Bluetooth Ti consente di effettuare chiamate direttamente dall’orologio, nonché di gestire le notifiche e controllare il tuo telefono. Il Classic 2 è quindi un pratico strumento di comunicazione.

Lo smartwatch offre varietà Mezzi sportiviChe supporta anche il mantenimento della forma fisica Funzionalità di monitoraggio della salute, come la misurazione della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, dei livelli di ossigeno nel sangue, dell’attività del sonno e dello stress. Include anche una modalità femminile per monitorare il ciclo mestruale. Il Classic 2 funziona con Android, iOS e l’app Tempo intelligente ProCiò semplifica l’accesso ai dati di allenamento e alle statistiche del sonno.

Disponibilità e prezzo

I nuovi orologi myPhone sono disponibili nel negozio online del produttore e in selezionati negozi di elettronica. È possibile acquistare il modello Watch Adventure 329 zloty polacchiCi sono due versioni di colore tra cui scegliere: nero IO cenere. myPhone Watch Classic 2 può essere scelto in nero o argento, e il suo prezzo è: Solo 139 zloty polacchi.

Fonte immagine: Shutterstock, MBTech

Fonte del testo: MPTech