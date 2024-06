La World Volleyball Federation ha presentato PZPS e la città. “È una questione interna.”

Ha aggiunto che si stanno studiando luoghi diversi per la cerimonia di pittura per conferirle lo status appropriato. Avrebbe dovuto svolgersi in una sala o in uno dei musei di Łódź. La pallavolo è molto popolare in Polonia. I giocatori di pallavolo sono campioni d’Europa e vice-campioni del mondo e difendono anche l’oro nella Nations League. Non c’è da stupirsi che l’appetito del pubblico per l’oro a Parigi sia così alto.