MSI offre un SSD massiccio, silenzioso ed estremamente efficiente

Il colosso taiwanese nel mercato dei componenti per PC ha presentato un nuovo SSD. L'ultima offerta di MSI offre prestazioni elevate e un raffreddamento fresco e silenzioso.

Alla fine del 2021 la famiglia di processori è apparsa per la prima volta sul mercato Intel Alder Lake-S E schede madri con socket LGA1700. Fu allora che il blues fornì il supporto a nuovi standard come la memoria RAM DDR5 O l'interfaccia PCI Express 5.0.

MSI Spatium M580 Frozr offre prestazioni fino a 14,6 Gbps

Certo, abbiamo dovuto aspettare la sua generalizzazione, e solo dallo scorso anno si può parlare di disponibilità ragionevole SSD PCIe 5.0. E succede MSI Ha ampliato la sua offerta con un modello altamente efficace.

Congelatore MSI Space M580 È il mezzo semiconduttore in M.22280che utilizza l'interfaccia PCI Express 5.0×4 E il protocollo NVME 2.0. Qui è stata presa la decisione di utilizzare la console Visione E26 E 232 strati ossei NAND TLC 3D rispetto al micron. Completa il tutto Buffer di memoria drammatico IO Cache SLC.

Si prevede che raggiunga la prestazione dichiarata Fai 14600 MB/s in lettura e fino a 12.700 MB/s in scrittura sequenziale. Parliamo quindi di valori più alti che al momento possono essere eguagliati solo T705 critico.

Ciò che distingue l’offerta taiwanese dai concorrenti è: Sistema di raffreddamento completamente passivo. Stiamo parlando di un enorme radiatore in alluminio e tre tubi di calore, tutto ha dimensioni 72 x 24 x 94 mm. Quindi il prezzo del silenzio verrà pagato Problemi di compatibilità Su alcune schede madri.

L'MSI Spatium M580 Frozr sarà in vendita in tre varianti di capacità: 1, 2 e 4 TBC. Sono tutti coperti 6 anni di garanzia Con dati salvati limitati. Il prezzo suggerito non è stato rivelato, ma puoi tranquillamente presumerlo Sarà molto costoso.

Fonte immagine: Akiba BC

Fonte testo: MSI, ed. re