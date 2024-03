“È il più debole degli ultimi 30 anni”. Thomas Hyto è spietato per un attore polacco

Tomasz Hajto nie ustaje w krytyce Matty’ego Casha. Były reprezentant Polski wystawił bezwzględną ocenę piłkarzowi Aston Villi.

Cash nie uczestniczył w meczu z Walią. Zgrupowanie kadry opuścił po spotkaniu z Estonią, w którym doznał kontuzji. Na boisku pojawił się na początku drugiej połowy, ale grał zaledwie przez kilka minut.

Altro testo sotto il video

To kolejny taki przypadek w reprezentacyjnej karierze piłkarza Aston Villi. Do podobnej sytuacji doszło w wyjazdowym meczu z Czechami na starcie eliminacji do EURO 2024. Cash doznał kontuzji tuż po rozpoczęciu zawodów.

Krytycznie na przydatność 26-latka dla reprezentacji Polski patrzy Tomasz Hajto. Nie podoba mu się, że Cash nie został z kadrą do zakończenia zgrupowania.

– Jeżeli Cash identyfikuje się z naszym hymnem, naszymi barwami, to powinien zostać, pojechać z chłopakami do Walii – wypalił Hajto w Prawdzie Futbolu.

[–>

51-latek kwestionuje też sportową przydatność Casha dla reprezentacji Polski. Zastanawia się, czy jest sens powoływać go do drużyny, skoro nie można później na niego liczyć.

– Nie chciałbym z kogoś na siłę robić reprezentanta. W reprezentacji gra bardzo przeciętnie. W ostatnich 25-30 latach jest najsłabszy z prawych obrońców – ocenił Hajto.

– Cash robi dużo wiatru, ale pożytku jest z tego mało. Ma ogromny potencjał biegowy, ale jakoś spala się w reprezentacji. Nie trzyma ciśnienia, presji, nie radzi sobie. Nie widzę w nim pewności, którą miał w pierwszym czy drugim meczu w reprezentacji – podsumował były kadrowicz.