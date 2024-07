Si sono ufficialmente aperti i Giochi Olimpici di Parigi. L’audace cerimonia di apertura, tenutasi per la prima volta fuori dallo stadio, così come la forma insolita della torcia olimpica – accesa dal fuoco su un pallone sospeso in aria sopra Parigi – passeranno alla storia.

Una delle parti più importanti della parte artistica del concerto è stata la canzone di John Lennon “Imagine”. Il pezzo utopico presenta una visione di un mondo senza paradiso, inferno, paesi o religione. Durante l’esecuzione della canzone, Przemysław Babiarz ha dichiarato che la canzone portava valori comunisti. — Un mondo senza paradiso, senza paesi e senza religione, e questa è la visione della pace che abbraccia tutti. Ha commentato: Sfortunatamente, questa è una visione del comunismo.

È interessante notare che questa non è la prima volta che questa canzone appare alla cerimonia di apertura dei Giochi, né è la prima volta che Babiarz le attribuisce un messaggio comunista – qualcosa di simile è accaduto durante le Olimpiadi di Pechino 2008.

Reazioni al commento di Babiarz. “partito di sinistra”

I politici hanno reagito alle parole del commentatore sui social. La presidente del club di sinistra, Anna Maria Gokowska, ha risposto con un breve “iksde”.

Il deputato polacco Sebastian Kaletta ha descritto la cerimonia di apertura dei Giochi come “di sinistra” e ha definito le parole di Babiarz una “riassunto perfetto”.

“Parole importanti e coraggiose di Przemyslaw Babiarz”, ha scritto l’eurodeputato PiS Michal Dworczyk.