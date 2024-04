Microsoft rivoluzionerà il servizio clienti Xbox. Questo è un importante passo avanti

Microsoft sta innovando il servizio clienti testando un nuovo chatbot basato sull'intelligenza artificiale per gli utenti Xbox.

Basato su algoritmi AI avanzati, questo assistente virtuale è progettato per automatizzare attività di supporto come la risoluzione dei problemi, l'elaborazione dei resi dei giochi e la risposta a domande sulla rete Xbox.

L'AI Chatbot, attualmente in fase di test da parte dei dipendenti Xbox, rappresenta il più grande sforzo di Microsoft per applicare l'intelligenza artificiale alla piattaforma e ai servizi Xbox. Il chatbot, una “intelligenza artificiale incarnata”, cambia le animazioni quando risponde alle richieste di supporto, aggiungendo un nuovo livello di interazione con l’utente.

Haiyan Zhang, direttore generale dell'intelligenza artificiale presso Xbox Gaming, ha confermato l'esistenza di un prototipo di chatbot Rende più semplice e veloce ottenere aiuto su argomenti di supporto utilizzando il linguaggio naturale. Il chatbot estrae informazioni dalle pagine di supporto Xbox esistenti, consentendo una comunicazione rapida ed efficiente.

Microsoft non si sta concentrando solo sull'assistenza clienti, ma sta anche lavorando all'introduzione di funzionalità di intelligenza artificiale per la creazione di contenuti di gioco, il sistema e l'hardware Xbox. Gli esperimenti di intelligenza artificiale includono la creazione di grafica e risorse di gioco, test di giochi di intelligenza artificiale e NPC generativi, che sono già in fase di sviluppo in collaborazione con Inworld.

Questa iniziativa fa parte di una tendenza più ampia nel settore dei giochi L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più parte integrante del gaming.