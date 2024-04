La pole in NBA chiude la stagione. Suchan ha parlato

Getty Images/Alex Goodlett/Nella foto: Jeremy Suchan



L'unico giocatore polacco nella NBA, Jeremy Sochan, ha recentemente subito un infortunio. È noto che non apparirà sul campo da basket in questa stagione. Aiuterà la nazionale polacca? La persona in questione ha parlato personalmente.

Secondo il club texano, Jeremy Sochan ha concluso prematuramente la stagione 2023/2024. Questo è il risultato di un infortunio alla caviglia che il polacco ha subito in una partita contro i New York Knicks.

I San Antonio Spurs, che hanno ottenuto 18 vittorie su 57, sono all'ultimo posto nella Western Conference. Restano solo sette partite. Nessuno vuole rischiare di aggravare gli infortuni sia di Suchan che di Devin Vassell, un altro giocatore chiave che non sarà visto in campo nella competizione in corso.

Il polacco ha giocato 74 partite con il Tottenham in questa stagione, apparendo nella formazione titolare 73 volte. Ha iniziato questa stagione come trequartista, ma dopo 20 partite è tornato nel ruolo di ala.

Suchan ha segnato una media di 11,6 punti, 6,4 rimbalzi e 3,4 assist, tirando con il 44%. Tentativi dal campo, di cui il 31% da tre e il 77% ai liberi. Rispetto alla sua prima stagione, ha migliorato tutte le statistiche di cui sopra tranne la precisione del field goal (che è diminuita dell'1,5%).

Ora il 20enne è sottoposto ad artroscopia. Per Suchan questo significa una pausa dagli allenamenti, ma non esclude la partecipazione al ritiro della nazionale polacca il prossimo giugno e la partecipazione al torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici, che si svolgeranno dal 2 al 7 luglio prossimi a Valencia.

– La mia seconda stagione nella NBA è finita. Dopo aver giocato 74 partite in stagione regolare, con lo staff del club, abbiamo deciso di operarci questa settimana per guarire l'infortunio alla caviglia il più rapidamente possibile e tornare ad allenarci – dice Suchan, citato dal suo ufficio stampa, gestito da Michal Pakoda .

– Ora mi concentrerò sulla riabilitazione e spero di essere pronto ad aiutare la squadra a qualificarsi per i Giochi Olimpici – aggiunge ottimista il polacco.

