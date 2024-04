Cambiamento riguardo alla mobilitazione in Ucraina. Volodymyr Zelenskyj ha firmato il disegno di legge

Volodymyr Zelenskyj ha firmato una legge per abbassare l'età delle persone mobilitate, secondo le informazioni pubblicate sul sito web del parlamento ucraino. Il documento è stato messo ai voti dal parlamento locale circa un anno fa. Da allora si attende la firma del presidente dell'Ucraina.

Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskij Ho firmato la fattura Ridurre l'età per il reclutamento nell'esercito da 27 a 25 anni – Secondo le informazioni pubblicate sul sito web del Parlamento ucraino.

Il presidente dell'Ucraina ha firmato una legge che abbassa l'età del servizio militare

Sono state apportate opportune modifiche alla legge “Sul servizio militare.” La versione precedente indicava che durante la legge marziale in Ucraina gli uomini di età compresa tra 18 e 27 anni che non hanno completato il servizio militare non possono essere mobilitati.

Il Parlamento ucraino si è occupato del progetto di legge 30 maggio 2023 Lo ha approvato in prima lettura. da allora Si aspettava che il presidente dell'Ucraina lo firmasse.

L’anno scorso Zelenskyj annunciò in una conferenza stampa che l’esercito proponeva di mobilitare ulteriori forze 450-500mila persone.

Le informazioni sulla firma del disegno di legge sono emerse dopo che negli ultimi mesi diversi esperti hanno lanciato l'allarme secondo cui uno dei motivi per cui l'Ucraina potrebbe avere difficoltà a riprendere l'iniziativa sul fronte è perché Le risorse di mobilitazione sono minori rispetto alla Russia.

