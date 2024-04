Koba Fujidzki IO Piotr Kedzierski Nel podcast”WojewódzkiKędzierski“Non hanno paura di discutere argomenti controversi. Hanno parlato con Michal Rosink e si sono opposti a questo Dagmara Kamirska, che circola sui media ormai da tempo. In passato la donna ha scontato pene detentive “Lavorare all’interno di un gruppo criminale organizzato, sfruttare la prostituzione e costringere giovani donne alla prostituzione”.. In seguito è diventata famosa come eroina del programma “Queens of Life” e recentemente è apparsa in “Ballando con le stelle“.

Michal Rusnik ha chiesto di Dagmara Kamerska. “Incidente sul lavoro”

– Un fenomeno mediatico dall'oscuro passato criminale. Il magnaccia aggressivo era una pop star solo una settimana fa. L'ho invitata anch'io. Facendole domande scomode, ma approfittando della sua oscura presenza mediatica. Questo ci dice qualcosa sull’epoca in cui viviamo? – chiese Koba Wojciudzki al suo ospite.

– ha osservato Michal Rosink.

Il conduttore ha continuato chiedendosi se i media siano ancora un “grande insegnante” e dovrebbero essere un “dito morale”. – Non lo penso più. Questo non dipende dalle autorità, ma da voi giornalisti, signor redattore. Rosink ha sottolineato: chi inviterai e come parlerai con loro?

— Ma invitare qualcuno contemporaneamente è segno di pari promozione? – Segui Wojewódzki. Sentì: “Purtroppo sì”. – Perché ho l'impressione che quando inviti qualcuno e lo spogli del suo aspetto, fai qualcosa di positivo per una morale pura e sana – non si è arreso.

– ha detto Michal Rosink.

– Anche se Cuba tradisce qualcuno sul divano, sarà comunque un indicatore del successo di quella persona per la gente – è intervenuto Piotr Kedzierski. Quando è stato chiesto all'ospite del podcast: “Questo crea un clima sociale per accettare il male nella cultura popolare in generale?”, ha risposto: – No, non farò una simile generalizzazione. Questi sono “mali locali”, non un grande male.

Alla fine di questo argomento, Kuba Wojewódzki ha chiesto a Michał Rusinek di definire cosa vuol dire avere persone come Dagmara Kaźmierska nei media.

– ha riassunto l'ex segretario di Wisława Szymborska.

Michal Rosink/Onet Michel Rusnik



