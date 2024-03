Aspetto, specifiche e data di rilascio

Oserei dire che il Motorola Edge 50 Pro farà il suo debutto a Marrakesh tra circa un mese. Il nuovo flagship di Motorola appare nei primi bozzetti. Cosa sappiamo delle sue specifiche? Motorola ha la possibilità di creare il miglior telefono del 2024?

Per quanto ne so, Motorola sta organizzando la première a Marrakech all'inizio di aprile. Non ho idea di cosa apparirà lì. Ora la mia prima scelta è Motorola Edge 50 Pro.

Prima di tutto, il suo predecessore è apparso esattamente un anno fa. In secondo luogo, il nuovo modello appare nei primi disegni e rivela nelle sue specifiche alcuni elementi importanti.

Questo è il Motorola Edge 50 Pro. Cosa sappiamo delle specifiche?

Secondo me il Motorola Edge 50 Pro sembra noioso. Solo questa versione argento/bianco/pietra (come mostrata sul sito web di origine) risalta in qualche modo. In questa grafica, anche lo schermo che riempie la parte anteriore non sembra da record.

A proposito, lo schermo ha una diagonale di 6,7 pollici. La frequenza di aggiornamento raggiungerà i 165 Hz. Ovviamente deve essere OLED, se non altro a causa dei bordi curvi.

Ciò che mi fa più male è questo Batteria da 4500 mAh. Questo è attualmente un valore inferiore alla media. In effetti, il mio telefono preferito, OnePlus 12, ha una cella da 5.400 mAh. Con un miglioramento simile, è probabilmente chiaro quale telefono durerà più a lungo con una singola carica.

C’è un po’ di conforto nel fatto che lo otterremo Ricarica cablata ultraveloce da 125 W IO Ricarica wireless veloce da 50 W.

Come la stragrande maggioranza dei telefoni di punta, anche il Motorola Edge 50 Pro avrà un processore Qualcomm Snapdragon 8 di terza generazione. Deve collaborare 12 GB di RAM (4 GB sono troppo pochi) e memoria UFS4.0.

Per quanto riguarda la fotocamera, la prenderemo Un modulo principale da 50 megapixel con OIS, un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo. Quest'ultimo offrirà probabilmente uno zoom ottico 3x e uno zoom ibrido 6x.

Come ho già detto, la prima mondiale avrà luogo in Marocco entro un mese. Sui disegni vediamo la data 3 aprile, e questo parla da solo.

Onestamente, non sto aspettando questa première. In questo momento non c'è nulla…

