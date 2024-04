Barcellona-Valencia. Lewandowski è un campione, alla sua prima tripletta in Spagna

Il Valencia, ancora in corsa per le coppe europee, sorprende i padroni di casa prima del fischio d'inizio. L'età media del suo undicesimo inizio era di 22 anni e 198 giorni. Questa è la squadra più giovane a partecipare al campionato spagnolo dalla stagione 2005/2006.

Errore seguito da errore. Minuti brutti per il Barcellona

Ha dimostrato subito al Barcellona che non avrebbe ceduto punti gratis. Gli ospiti sono stati disciplinati in difesa e sono stati in grado di lanciare molto rapidamente due contropiedi, almeno uno dei quali avrebbe dovuto portare a un gol. Erano vicini al gol, ma i padroni di casa sono stati i primi a festeggiare quando Rafinha ha servito un cross meraviglioso al 22', che Fermin Lopez ha colpito con successo di testa.

Rafinha e Fermin Lopez si abbracciano dopo il primo gol Foto: Getty Images

I catalani sembravano aver realizzato la parte più difficile del piano, ma nei minuti successivi hanno fatto troppo per far sì che i loro sforzi venissero presto vanificati.

Innanzitutto, il portiere Marc-André ter Stegen ha commesso un errore nel respingere la palla, dato che la palla è andata a Hugo Duro, che ha dovuto semplicemente calciarla a porta vuota, ed è esattamente quello che ha fatto. Sette minuti prima della fine del primo tempo, Ronald Araujo commise sconsideratamente fallo sul suo avversario in area di rigore e il Valencia passò in vantaggio grazie agli undici utilizzati.

La situazione per gli ospiti era adeguata, ma prima della pausa è diventata molto complicata. Il loro portiere, Giorgi Mamardashvili, è stato espulso con un cartellino rosso perché ha imitato l'errore di Ter Stegen e poi si è salvato toccando la palla con la mano fuori dall'area di rigore. READ 40 La migliore kayak come iniziare del 2022 - Non acquistare una kayak come iniziare finché non leggi QUESTO!

Robert Lewandowski segna una tripletta dopo l'intervallo

Il secondo tempo, come previsto, inizia con il pressing del Barcellona. La palla è caduta rapidamente in rete dopo il colpo di testa di Lewandowski, che prima non era visibile. C'erano dubbi perché gli avversari hanno chiesto che in casa fosse fischiato un altro giocatore per una situazione di fuorigioco. Non hanno fatto nulla e il tabellone ha mostrato nuovamente un pareggio.

Da quel momento in poi il polo fu molto più attivo. Innanzitutto ha sprecato una grande occasione, ma in questo caso era comunque in fuorigioco. Nell'azione successiva si è concentrato sul tiro da fuori area, ma alla fine ha tirato direttamente contro il portiere.

Il gol del cecchino polacco era uno spettacolo da vedere e finalmente i tifosi del Barcellona lo capirono. Ancora un colpo di testa, che si muove con grande determinazione sulla palla vagante dopo una leggera confusione in area di rigore su calcio d'angolo.

Non è finita qui. C'erano già i tempi supplementari quando Lewy ha segnato per la terza volta. Questa volta il bersaglio era di straordinaria bellezza. Al-Qutbi ha segnato perfettamente su punizione diretta, completando la sua prima tripletta con il Barcellona e segnando il suo sedicesimo gol nella competizione attuale.

Il Barcellona è tornato al secondo posto

Per il Barcellona si tratta del primo incontro da quando l'allenatore Xavi Hernandez ha annunciato, in modo del tutto inaspettato, che nonostante le sue precedenti dichiarazioni, resterà allenatore del Pride of Catalunya anche dopo questa stagione. E molto importante. Grazie a lei la squadra è tornata al secondo posto, perso nel fine settimana contro il Girona. READ 40 La migliore Pallone da pallamano del 2022 - Non acquistare una Pallone da pallamano finché non leggi QUESTO!

Mancano ancora cinque turni da giocare. Sabato poi il Barcellona giocherà in trasferta contro il Girona. Terminare la stagione al secondo posto darebbe ai catalani il diritto di giocare la Supercoppa spagnola, dove c'è una grande ricompensa in palio.

Barcellona-Valencia 4:2