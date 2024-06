Un altro regalo per Iga Świątek. Direttamente dal ranking WTA

Venerdì la nostra giocatrice ha festeggiato il suo 23esimo compleanno e ha iniziato un altro anno della sua vita da capitano. A questa giovane età è in vetta da 742 giorni, più di due anni in totale

Oggi potrebbe esserci un cambiamento nella classifica WTA “diretta” se Aryna Sabalenka vincesse il suo match contro Emma Navarro. Coco Gauff ha iniziato la settimana al secondo posto

Magda Lynette è attualmente al 44° posto e Magdalena Frisch al 51° posto nella classifica mondiale

L’ultimo giorno di maggio i polacchi hanno due motivi per festeggiare. A Parigi ha sconfitto Maria Bouzkova con il punteggio di 6:4, 6:2 e ha festeggiato anche il suo ventitreesimo compleanno. Ha ricevuto regali, tra gli altri: dai giornalisti. – Oh grazie mille! Oh grande! – Disse sorpresa dopo aver ricevuto un nostro regalo. Si tratta di un taccuino che rimanda alle famose note di un tennista. L’ha aiutata a uscire da situazioni difficili durante le pause durante le partite.

Finora ha avuto problemi solo a Parigi con Naomi Osaka. Poi è arrivato il momento della grande partita contro i cechi, e nella partita successiva al Roland Garros Świętek non ha avuto rivali ancora una volta. La 23enne ha schiacciato Anastasia Potapova senza darle un match. La partita era così breve che era difficile tirarne fuori molte giocate.

Iga Świątek è in testa alla classifica WTA da 106 settimane

Anche se perdesse la lotta per i quarti di finale, sarebbe comunque la leader della classifica WTA. Lunedì è iniziata la 106a settimana del regno di Shevetek e questa non è la fine. Puoi essere sicuro di mantenere il primo posto nelle prossime settimane. È noto che, a prescindere dalle altre decisioni del Roland Garros, il polacco resterà al primo posto almeno fino alla fine di Wimbledon, cioè fino a metà luglio. Solo allora potrà esserci un cambiamento nella posizione di leadership.

I risultati del giovane giocatore ammontano attualmente a 10.000 PLN. 125 punti, ma va ricordato che per la vittoria dell’anno scorso a Parigi le sono stati sottratti 1.570 punti dai suoi risultati. Se difende il titolo, questi punti verranno restituiti al suo account. Tuttavia, se Świątek dovesse scivolare e perdere contro Marketa Vondrousowa, non ci sarebbe alcuna tragedia – in classifica.

Diventa ancora più interessante quando guardiamo alla lotta per il ruolo di secondo classificato. Aryna Sabalenka è da mesi al secondo posto (7.598 punti), ma la sua posizione è in pericolo nel torneo del Grande Slam in corso. Per difenderla dovrà spingersi oltre Coco Gauff (7.638 punti).

Tuttavia, il calendario delle partite prevede che l’americano inizi la settimana nella classifica “diretta” subito dietro Światek. Ha fatto un passo importante e si è già assicurata il posto ai quarti di finale. La bielorussa ora aspetta la sua occasione. Lunedì affronterà Emma Navarro.

Classifiche WTA ‘Live’ al 3 giugno:

Classifiche WTA (Foto: Live-tennis.eu / materiali stampa)

La partita dei quarti di finale contro Świętek e Vondroswa (che si giocherà martedì) si preannuncia emozionante. Il ceco quasi sicuramente risalirà la classifica WTA. Attualmente occupa il quinto posto (4.503 punti), e verrà sconfitto solo da Ons Jaber e Yasmine Paolini. Qualcuno però doveva prevalere nella finale di Parigi, cosa che non sarebbe stata facile. Attualmente Vondrousova è ancora davanti a Elena Rybakina (5783 punti).

L’attuale situazione in classifica e le 106 settimane di Światek da leader fanno sì che la ricerca delle leggende continui. Nella classifica mondiale la giocatrice di Razin è al nono posto, dopo aver superato Lindsay Davenport due mesi fa. Per battere il traguardo di Justine Henin (117 settimane), dovrà rimanere al vertice per meno di tre mesi.

Ci sono altre due polacche nella top 100 della classifica WTA. Magda Lynette è al 44° posto (1236 punti), e Magdalena Frisch al 51° posto (1106 punti).

