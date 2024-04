Incontro segreto con il Papa. Francis non ha voluto dire nulla dopo di lui

Prima di domenica il cardinale ha incontrato papa Francesco. È successo a porte chiuse. Dopo il suo completamento, né Francesco né il cardinale hanno voluto parlare di ulteriori dettagli sul documento o su quando esattamente sarà pubblicato.

L'ultima volta che la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, guidata dal cardinale croato Franjo Šeper, ha pubblicato un documento pubblico sulle apparizioni è stato nel febbraio 1978, negli ultimi mesi del pontificato di Papa Paolo VI. In “Norme di condotta per distinguere presunte apparizioni e messaggi”, ho esposto il modo in cui la Chiesa cattolica dovrebbe comportarsi quando esamina presunte apparizioni o messaggi.

Di cosa parlava il documento del 1978?

“Il documento stabilisce che è dovere della Chiesa valutare prima i fatti, poi consentire la consacrazione pubblica se l'esame è positivo, e infine esprimere un giudizio sull'autenticità e sulla natura soprannaturale dell'evento”, ha riferito la Catholic News Agency.

Il documento del 1978 elencava criteri positivi e negativi per valutare la validità di tali fenomeni e “quando e come le competenti autorità ecclesiastiche, compresa in ultima analisi la Santa Sede, dovrebbero essere coinvolte”. Gli autori hanno affermato che si dovrebbe esercitare “un’eccezionale cautela” nell’esame dei fatti.

Vaticano sulla divulgazione privata

Il documento vaticano più recente sulle apparizioni è stato emanato nel 2001 dalla Congregazione per il Culto Divino e l'Ordine dei Sacramenti. Nel Manuale di pietà popolare e liturgia la congregazione ha fatto riferimento al Catechismo della Chiesa Cattolica e ai suoi riferimenti alla rivelazione privata. Ha affermato che gli annunci privati ​​«non appartengono (…) al depositario della fede», e ha aggiunto che «il loro ruolo non è quello di migliorare o completare la rivelazione finale di Cristo, ma piuttosto di aiutarci a viverla più pienamente in alcuni eventi storici.” era.”

Il Catechismo aggiunge che «il senso di fede dei fedeli, sotto la guida del Magistero della Chiesa, sa riconoscere e accogliere ciò che in queste visioni costituisce una vera chiamata a Cristo o ai santi rivolta alla Chiesa».