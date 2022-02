Majora’s Mask arriverà su Nintendo Switch il giorno del lancio di Elden Ring

È ufficiale: segna il 25 febbraio sul tuo calendario come un giorno in cui trascorrerai ore a combattere nemici e risolvere enigmi in un contorto mondo fantastico. quando? anello antico? No, sto parlando di lui La leggenda di Zelda: la maschera di Majora. Nintendo ha confermato che il classico gioco di Zelda sarà aggiunto alla libreria N64 su Nintendo Switch Online la prossima settimana.

Maschera Majora È stato rilasciato nel 2000 e sembra visivamente simile al suo predecessore, Ocarina of Time. È un gioco molto più oscuro e completamente diverso, tuttavia, costruito attorno a un ciclo ricorrente di tre giorni in cui Link deve capire come salvare il mondo dalla distruzione imminente della luna. Remake 3DS, chiamato The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3Duscito nel 2015.

I giochi per Nintendo 64 sono disponibili per i nuovi abbonati a Nintendo Switch Online Pacchetto di espansione di $ 49,99/anno Il livello di servizio. Il pacchetto di espansione include anche una selezione di giochi Sega Genesis e contenuti aggiuntivi per Animal Crossing: Nuovi OrizzontiAccanto Prossimo DLC per Mario Kart 8 Deluxe. Maschera Majora È il dodicesimo gioco N64 da aggiungere alla libreria; Include titoli confermati futuri pokemon schioccoe Mario Golfe Kirby 64: Frammenti di cristalloE F-Zero X.