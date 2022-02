Olimpiadi in diretta: ultimi conteggi delle medaglie, risultati e notizie

Eileen Jo dopo aver vinto la medaglia d’oro nel pattinaggio libero semi-pipe. credito… Doug Mills/The New York Times

Eileen Jo ha fatto quello che aveva deciso di fare.

Gu, un diciottenne californiano che gareggia con la Cina Alle Olimpiadi di Pechino ha già vinto due medaglie nelle gare di pattinaggio libero. ho preso L’oro nella grande aria La scorsa settimana ne ha saltato un altro in pista martedì, Finitura argento.

Venerdì, è entrata in Half Pipe – che crede sia il migliore dei suoi tre eventi – alla ricerca di Trifecta.

Con una grande folla di fan cinesi che acclamavano ogni suo trucco, ha segnato facilmente 95,25 nel suo secondo round, posizionandola ben al di sopra del resto del campo. Quando era alla sua terza gara, aveva già vinto la medaglia d’oro.

La sua vittoria nell’half-pipe ha completato l’obiettivo che si era prefissata per le Olimpiadi invernali: vincere tre medaglie per la Cina.

Gu stava per tentare la corsa finale con un duro tiro di 10 tappi di sughero, per mettersi in mostra un po’, ma la sua compagna di squadra Kexin Zhang è caduta e ha battuto la testa, poi ha lottato per rialzarsi prima di pattinare lungo l’half-pipe. Ciò ha indotto Gu a riconsiderare un round pericoloso.

“Mi ha in qualche modo svegliato e non sono mai stato in una corsa vincente prima in tutta la mia vita, quindi mi sono sentito come, ‘Sai, l’ultimo evento alle Olimpiadi, sento di averlo finalmente meritato'”. Egli ha detto.

I canadesi sono entrati forte dopo Joe, con Cassie Sharpe che ha preso l’argento e Rachel Karker che ha preso il bronzo. Sharp, che ha vinto l’oro alle Olimpiadi del 2018, è tornato da un intervento chirurgico al ginocchio lo scorso anno.

“Ho attraversato l’inferno e sono tornata l’anno scorso, quindi sono così grata che tutti i pezzi su cui ho lavorato così duramente si siano riuniti oggi”, ha detto.

La competizione di Gu includeva anche la sua principale concorrente, Kelly Seldaro dell’Estonia, l’unica altra donna ad aver gareggiato in tutti e tre gli eventi di Gu. Sildaro, che è arrivato quarto, ha detto che gli half-pipe sono stati un po’ lenti venerdì quando c’era vento, soprattutto sulla parete destra. Ma era contenta della sua performance.

“Queste Olimpiadi sono state fantastiche”, ha detto. “Sono contento ora di poter tornare a casa e riposarmi un po’”. Ha guadagnato una medaglia e un bronzo in stile corsivo.

Gli Stati Uniti hanno avuto una forte forza guidata dalla 17enne Hannah Faulhaber, che è arrivata quarta ai campionati del mondo l’anno scorso, e dalla 32enne Britta Sigourney, che ha vinto la medaglia di bronzo quattro anni fa. Faulhaber è arrivata sesta, Sigourney 10 e Karlie Margulies 11a nella finale delle 12 donne.

Gu ha attirato l’attenzione internazionale – e alcune polemiche – per la sua decisione nel 2019 di rappresentare la patria di sua madre.

La decisione è stata a malapena notata quando aveva 15 anni e le Olimpiadi di Pechino erano a circa tre anni di distanza. Gu ora domina il suo sport e si ritrova in una crescente spaccatura geopolitica tra i suoi due paesi.

Yan Ju, la madre di Eileen, è nata a Shanghai e cresciuta a Pechino, figlia di un ingegnere governativo. È immigrata negli Stati Uniti circa 30 anni fa per studi universitari e si è stabilita a San Francisco.

Cresciuta a San Francisco, Elaine Jo è diventata una modella che rappresenta marchi di lusso come Louis Vuitton e Tiffany. Ha così tante sponsorizzazioni in Cina che è onnipresente nelle pubblicità e riceve un’ottima copertura dai media statali.

Jo ha detto che vuole essere un ponte tra gli Stati Uniti e la Cina, ispirando le giovani donne e aiutando la nascente industria cinese degli sport invernali a crescere. Lei e sua madre si rifiutarono di discutere le spinose questioni geopolitiche delle nazioni in competizione.

Gu sa che le ultime due settimane cambieranno la sua vita per sempre.

“Sono state due settimane consecutive di alti e bassi più duri che abbia mai avuto nella mia vita”, ha detto.