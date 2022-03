Autore: MTL Maxfilm

M jak miłość, odcinek 1648: Paweł wyładuje się na France kiedy wreszcie powie, że ojciec Jaśką ją molestował – WIDEO, ZDJĘCIA





W 1648 odcinku “M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) dowie się, że Franka (Dominika Kachlik) jest molestowana seksualnie przez ojca Jaśka (Stanisław Dusza). Reakcja Zduńskiego na wyznanie żony, która kolejny już raz stanie się ofiarą ohydnego Igora (Bogusław Kudłek), będzie jednak daleka od oczekiwań Franki. Zamyast okazać ukochanej wsparcie, pocieszyć się, że tak długo ukrywała bolesną prawdę Paweł w 1648 odcinku “M jak miłość” zarzuci ją pretensjami, wyżyze sięię na dokaryon Zobaczcie WIDEO z tych scene w 1648 odcinku “M jak miłość”.

“M jak miłość” Odcinek 1648 – wtorek, 22.03.2022, o godz. 20,55 W TVP2.0

Franka w 1648 odcinku “M jak miłość” przerwie milczenie i nareszcie powie Pawłowi, że jest molestowana przez ojca Jaśka! Aż do tej pory ukrywała przed mężem dwa ataki obrzydliwego Igora, który dobierał się do niej mimo zdecydowanego sprzeciwu góralki. Chciała w ten sposób chroni związek Basi (Gabriela Raczyńska) e Jaśka. Ale w 1648 odcinku “M jak miłość” wstrętny seksoholik Igor przekroczy kolejną gricę, kiedy dobierze się do Franki w nowym mieszkaniu Zduńskich, gdzie będzie miała.

Condividi Ojek Jawka będzie tak w ogóle robił? W 1648 odcinku “M jak miłość” zjawi się znienacka ze sprzętem grającym na imprezę Basi i Jaśka i wykorzysta okazję, żeby znów swoimi obleśnymi łapskamię obmacywa – Wiesz, po naszym ostatnim spotkaniu … Sporo myślałem. Kiepsko się to wszystko zaczęło, ale jeszcze nic straconego. Wciąż możemy zostać bliskimi przyjaciółmi – cytuje słowa Igora portale swiatseriali.interia.pl. Choć Franka w 1648 odcinku “M jak miłość” zażąda, żeby zboczeniec wynosił się stąd jak najszybciej, on tylko uśmiechnie się z pogardą. – Bo ko? Znów rzucisz się na mnie z nożem?!





Atak Igora na Frankę w 1648 odcinku “M jak miłość” przerwie Paweł, który jednak nie zauważy, że ojciec Jaśka obmacuje jego żonę. Nagle Franka zacznie płakać i przyzna się ukochanemu co właśnie się stało, jak Igor już dwa razy próbował ją wykorzystać. Zduński wpadnie we wściekłość. Wybiegnie z mieszkania za zboczeńcem, di rozprawić się z nim tak, jak na to zasłużył.

Ale wstrętny seksoholik w 1648 odcinku “M jak miłość” zrzuci całą winę na Frankę, wyprze się wszystkiego, zaprzeczy, że chciał ją skrzywdzić. – Franka o wszystkim mi powiedziała. Ostrzegam … Jeszcze raz nie utrzymasz rąk przy sobie, a … – Paweł z trudem powstrzyma się, żeby nie uderzyć Igora. – Nie wiem, o czym mówisz …

– Wiesz doskonale! – rzuci rozgniewany Zduński, na co Igor odpowie w 1648 odcinku “M jak miłość”, że Franka coś sobzdurała, a on nic jej nie zrobił. – Może twoja żona ma zbyt bujną wyobraźnię? Może to z nią powinieneś pogadać?!

Oczywiście Paweł w 1648 odcinku “M jak miłość” uwierzy France, a nie ojcu Jaśka. Mimo to poczuje się oszukany przez żonę i zamiast ją wesprzeć po tym, co przesza ze zboczeńcem, będzie miał do niej premensje, że ukryła przed nim prawdę. – Nie rozumiem, dlaczego nie powiedziałaś mi o tym od razu?! Jesteśmy małżeństwem, a chyba do czegoś zobowiązuje?

– Wiem, ale byłam na niego tak strasznie wściekła i myślałam, że poradz sobie z tym sama … – Franka przez łzy w 1648 odcinku “M jak miłość” spróbuje jakoś przekonać męża, że ​​​​nie chciała mieć tajemnic, ale podjęła złą decyzję. – Nie możesz ukrywać przede mną takich rzeczy! Jak mam się z tym czuć? Nie masz do mnie zaufania? – Zabeta Bowie. Po tych słowach Zduńskiego w 1648 odcinku “M jak miłość” Franka nie uwierzy w to, co usłyszy. Zamiast wsparcia dostanie od męża surowy wykład o tym jak bardzo go zawiodła.