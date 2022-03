PGG bdzie sprzedawa wgiel online na swojej stroni internetowej. Odbir con Kopalni

Polska Groupa Gornica (PGG) al produttore największy węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Da piątku (11 marche) rozszerzył su swoją ofertę – chodzi o sprzedaż węgla online da pośrednictwem strony internetowej PGG.

Zobacz ampiamente

Duda: To, co Rosja robi w Ukrainie pokazuje, że wciąż scherzo a imperium zła. Ono nigdy nie odeszło do historyii