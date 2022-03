Anna Lewandowska ha parlato di Louis Vuitton con Paryżu. Zdjęcia

Anna Lewandowska alla Fashion Week e al Barrio. Polka brylowała wśród VIP-ów na pokazie Louis Vuitton. Jak udało się dowiedzieć Jastrząb Post, o jej stylizację zadbał francuski dom mody.

Anna Lewandowska me Robert Lewandowski tworzą jedną z najpopularniejszych par w Polsce. Po raz pierwszy spotkali dal 2007 anno su Integracyjnym obozie sportowym. W krótkim czasie zrodziło się między nimi płomienne uczucie, które po 4 latach znajomości przypieczętowali zaręczynami. Zaraz dopo il rozpoczęli przygotowania do ślubu, który odbył się w 2013 roku w podwarszawskim Seroku.

Zakochani od lat wzbudzają ogromne zainteresowanie zarówno w kraju, jak i za grani. Trenerka jest bardzo aktywna w Social mediach, co z pewnością ma ogromny wpływ na podtrzymanie jej popularności. Na Instagramie nie tylko reklamuje swoje produkty, ale i pokazuje, jak wygląda jej codzienność. Regularnie chwali się też ujęciami swojej rodziny, w skład której oprócz niej i Roberta wchodzą też ich dwie córeczki: Chiara me Lura.

Lewandowscy przeżywają ostatnio trudny czas. Nie tylko oboje bardzo zaangażowali się w pomoc Ukrainie, ale i dotknęła ich osobista tragedia. Kilka dni temu media obiegła wieść, że zmarła ukochana babcia ani.

Moja kochana Babcia Jola… Tak bardzo będę tęsknić. Tac Bardzo… Kilka dni temu odeszła nasza Babcia. A trudny czas dla mojej rodziny. Nie miałam siły, żeby wcześniej o tym pisać, ale dostałam od Was setki wiadomości, za które bardzo dziękuję. Dziękuję też za modlitwy – napisała na Instagramie.

Mimo że z pewnością trudno jest im się podnieść po takiej stracie, nie zictedbują swoich obowiązków. Anna po uroczystościach pogrzebowych wyjechała do Paryża, aby obejrzeć najnowsze kolekcje ulubionych projektantów. Chociaż obecnie przebywa w stolicy Francji, nie zapomina o trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się uchodźcy z Ukrainy, których przybyło do Polski już ponad 800 tys. Z myślą o nich przekazała klucze do domu, w którym mieszkała jej babcia.

Anna Lewandowska e Bocazzie Louis Vuitton

Trenerka należy do grona nielicznych szczęśliwców, którym udało się znaleźć na pokazie Louis Vuitton. Francuski dom mody sam wybiera, kogo zaprosi, a na liście gości najczęściej znajdują się nazwiska gwiazd, z którymi współpracuje na co dzień lub są one jego wiernymi klient

Obecność Lewandowskiej na pokazie wzbudziła spore zainteresowanie paparazzi, którzy od wejścia skierowali na nią swoje aparaty. Uwagę przykuła nie tylko jej stylizacja, ale i fakt, że jest jedyną gwiazdą, która oddała hołd Ucraina podczas pokazu, na który wejściówki były najbardziej pożądane przez wszystkich uczestników paryskiego Tygodnia Mody.

Jak udało się dowiedzieć Jastrząb Post, o stylizację Ani na ten wyjątkowy wieczór zadbali przedstawiciele marki:

Zaprosili ją do swojego operator, gdzie zaproponowali jej kilka stylizacji. Dobrali taką, w której czuła się i wyglądała najpiękniej. Takie wyróżnienie spotkało zaledwie kilka zaproszonych gwiazd na pokaz marki. To dowód wielkiego uznania dla Ani, która zaznaczyła, że ​​​​swój strój chce uzupełnić wstążką w kolorach ukraińskiej flagi. W tym trudnym czasie wspiera i Solidaryzuje się z Ukraińcami – mówi źródło Jastrząb Post.

Anna Postawi con stile. Włożyła ciemną Marynarkę, a do jej klapy przypięła kotylion w barwach ukraińskiej flagi. T-shirt Pod spodem miała biały, który kontrastował z luźnymi, granatowymi jeansami. Całość dopełniły ciemne botki na szpilce, niewielka torebka oraz pasek marki Louis Vuitton.

Per saperne di più sui social media. Wieczorem Jednak wrzuciła na Instastory dwa zdjęcia. Jedno z przygotowań do pokazu, drug z uroczystej kolacji.

Zdjęcia e Naszej galerii. Przypominamy też, jak Ania prezentowała się podczas pokazu Off White, na którym pojawiła się kilka dni wcześniej – tym razem w towarzystwie Roberta.