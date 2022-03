I nuovi controller Sony DualSense per PlayStation 5 hanno alcune correzioni. Il produttore sembra aver disegnato i risultati

Solo pochi mesi fa, lo svantaggio principale del controller PlayStation 5 sembravano essere i controller DualSense altamente sensibili, che molti utenti hanno iniziato a guastarsi dopo un periodo di utilizzo relativamente breve. iFixit ha deciso di rendere le console grintose nei dettagli e si scopre che, in teoria, puoi goderti un gioco senza problemi solo per 209 giorni di sparatutto da due ore al giorno. Tuttavia, il tutto si è rotto fino all’osso: dopo un po’ Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento, che avrebbe eliminato i problemi con i cosiddetti analoghi della deriva, e da allora l’argomento è stato praticamente inesistente. Tuttavia, il produttore ha deciso di essere al sicuro e le ultime versioni di DualSense sono diverse dalle versioni precedenti.

I componenti migliorati sono arrivati ​​agli ultimi controller DualSense nelle versioni ciano, magenta e rosa. Che ne dici dell’alternativa bianca, nera o rossa? Se ne acquisti uno, dovrai controllare il numero di serie: devi stare attento a non imbatterti in una cosiddetta sedia a sdraio.

TronicsFix ha deciso di verificare la creazione degli ultimi modelli DualSense e si è scoperto che Sony ha utilizzato molle più forti sui grilletti (0,3 mm, in precedenza – 0,25 mm), grazie alle quali dovrebbero essere più resistenti alla rottura o alla deformazione. Inoltre, sono stati installati analoghi stabili che si spera mettano fine ai rapporti dei giocatori sulla deriva una volta per tutte. È interessante notare che Sony non ha mai ostentato questi cambiamenti durante l’introduzione di nuove console, quindi può essere trattata come una sorpresa positiva.

I componenti di migliore qualità sono andati alle ultime versioni a colori di DualSense, ovvero blu, viola e rosa. Che ne dici dell’alternativa bianca, nera o rossa? Questi modelli hanno anche i miglioramenti sopra menzionati, ma se ne acquisti qualcuno, dovrai controllare il numero di serie (i modelli migliorati sarebbero contrassegnati con una “A” alla fine). Maggiori dettagli sulle nuove console possono essere trovati nel video qui sotto.

Fonte: WCCFTech, TronicsFix